Le géant chinois Xiaomi a officiellement donné le coup d'envoi du déploiement mondial de son nouveau système d'exploitation, HyperOS 3. Basée sur Android 16, cette mise à jour majeure offre un design plus épuré, des performances accrues et une meilleure intégration des appareils de l'écosystème. Contre toute attente, c'est la série Xiaomi 15T qui est la première servie, notamment en Europe, avant les flagships plus attendus.

Xiaomi a formellement annoncé le début du déploiement mondial d’HyperOS 3. Cette mise à jour logicielle est la plus importante pour l'entreprise depuis la refonte complète de sa plateforme logicielle. Construite sur la base de la dernière itération d’Android 16, l'annonce marque un jalon essentiel pour la stratégie logicielle globale du fabricant chinois.

Pourquoi la série 15T est-elle la première en lice ?

Dans une décision peu conventionnelle, Xiaomi a choisi de placer ses appareils de milieu de gamme en tête de pont de ce lancement. Les modèles Xiaomi 15T et 15T Pro sont les premiers à recevoir l'OTA (Over-The-Air) de par le monde.

L'honneur revient même au 15T Pro, équipé du chipset Dimensity 9400+, qui sert de véritable groupe de test grandeur nature pour la nouvelle plateforme

.

Cette approche a de quoi déconcerter certains propriétaires des modèles phares comme les Xiaomi 15 et 15 Ultra, qui sont des dispositifs considérés comme plus premium.

En privilégiant la série T, l'entreprise peut subtilement sonder la performance du système sur des configurations matérielles différentes. Cela lui permet également de recueillir des retours d'utilisateurs sur une base installée différente avant de lâcher du lest sur ses gammes supérieures. Le lancement se veut très prudent.

Calendrier et fonctionnalités de la nouvelle plateforme

Le déploiement s'effectue par étapes séquentielles, comme c'est l'usage pour les mises à jour majeures de ce calibre. Les marchés européens sont les premiers à bénéficier de cette vague initiale.

Des numéros de build spécifiques ont été identifiés, tels que OS3.0.3.0.WOEEUXM pour le 15T et OS3.0.4.0.WOSEUXM pour le 15T Pro. Ces mises à jour intègrent par ailleurs le patch de sécurité du mois d'octobre 2025.

? The stable #XiaomiHyperOS3 is here, and the phased global rollout has begun!

The Xiaomi 15T Series is in the first wave of devices to receive this update. We're working hard to bring it to more users and models soon. For the complete upgrade schedule, please visit Xiaomi… pic.twitter.com/a4POCI4UcK — Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) October 25, 2025

Le programme va ensuite s'étendre progressivement. Après l'Europe, les utilisateurs en Asie et dans d'autres régions commenceront à voir l'alerte d’HyperOS 3 apparaître sur leurs appareils au cours des prochaines semaines. Les usagers peuvent d'ailleurs vérifier manuellement la disponibilité via le menu de mise à jour du système dans les paramètres de leur téléphone.

Sur le plan des nouveautés, HyperOS 3 se concentre avant tout sur le raffinement de l'expérience utilisateur, bien plus que sur une refonte radicale. Il s'agit surtout d'une optimisation notable. L'interface rafraîchie promet des animations plus fluides, une meilleure réactivité tactile et une navigation système qui se veut plus instinctive.

Une nouvelle disposition de contrôle, baptisée « Hyper Island », est l'une des touches d’ergonomie majeures. Elle est pensée pour simplifier drastiquement l'accès aux notifications, aux outils multitâches et à la gestion des médias.

De plus, Xiaomi a mis l’accent sur une meilleure intégration entre les différents appareils, promettant des transitions plus douces entre téléphones, tablettes et objets connectés.

Qui sera le prochain sur la feuille de route ?

Selon la feuille de route officielle divulguée par Xiaomi, les propriétaires d'appareils plus haut de gamme n'auront pas à ronger leur frein trop longtemps. La série phare Xiaomi 15 et le modèle 15 Ultra devraient être servis rapidement après l'actuel lancement de la série T. Ils seront rejoints dès le mois de novembre par la série Redmi Note 14, ainsi que les gammes Poco F7 et Poco X7.

Ce deuxième train de mises à jour illustre l'engagement de l'entreprise à uniformiser son offre logicielle. Une autre vague, tout aussi importante, est attendue pour la fin novembre ou le début du mois de décembre.

Elle concernera spécifiquement les modèles de la série Xiaomi 14, la gamme Poco F6, et une pléthore d'autres appareils commercialisés au cours de l'année 2024.

Grâce à l'amélioration de l'intégration des systèmes et à l'optimisation de la consommation d'énergie en arrière-plan, HyperOS 3 permet à Xiaomi de continuer à serrer l'étau sur ses concurrents directs.

Il reste à voir si ce déploiement progressif, mais ambitieux, tiendra toutes ses promesses en termes de stabilité et de performance pour l'ensemble du parc d'appareils. L'attente est forte pour les prochains mois.