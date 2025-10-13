Et si vos jambes pouvaient bénéficier de la même assistance électrique que votre vélo ? C'est la promesse d'Hypershell, une entreprise qui s'est spécialisée dans les exosquelettes de loisir.

Après un premier modèle remarqué, la société passe la vitesse supérieure avec le X Ultra, un concentré de technologie conçu pour décupler vos capacités physiques. Randonnée en montagne, course sur sentier ou simple balade, cet équipement ambitionne de rendre les longues distances accessibles à tous, en gommant une grande partie de la fatigue.

Comment fonctionne cet exosquelette pour décupler vos forces ?

Le secret du nouveau exosquelette Hypershell réside dans son moteur surpuissant, le M-One Ultra, capable de délivrer jusqu'à 1 000 watts de puissance, soit quatre fois la limite autorisée pour un vélo à assistance électrique en Europe. Cet équipement, qui se porte autour de la taille et se fixe au-dessus des genoux, n'impose pas le mouvement mais l'accompagne, en assistant la flexion et l'extension de la hanche pour soulager les muscles.





Malgré cette puissance, l'ensemble reste étonnamment léger. Grâce à une structure en alliage de titane et en fibre de carbone, le X Ultra ne pèse que 1,8 kg, auxquels s'ajoute une batterie amovible de 410 grammes. Une prouesse qui le rend à peine plus lourd qu'une paire de grosses chaussures de randonnée.

L'intelligence artificielle est-elle le secret de sa performance ?

Oui, et c'est ce qui le rend si polyvalent. L'intelligence artificielle (IA) embarquée est le véritable cerveau de l'exosquelette. Elle analyse en temps réel la démarche de l'utilisateur pour adapter l'assistance de manière fluide et naturelle. L'appareil propose pas moins de 12 modes d'activité pré-réglés, allant de la marche simple à la course rapide, en passant par le vélo, la montée d'escaliers ou des profils plus spécifiques comme la randonnée sur la neige ou dans le sable.





Selon Hypershell, cette gestion intelligente de l'effort permettrait de réduire la fréquence cardiaque de 22 % à la marche et jusqu'à 42 % à vélo. C'est un gain d'endurance considérable qui change la perception de la distance et de la difficulté.

Quelle autonomie et pour quels usages concrets ?

L'autonomie est pensée pour les longues sorties. Chaque batterie offre jusqu'à 30 km d'assistance à la marche, et le X Ultra est livré avec deux batteries, portant la portée totale à 60 km (ou 130 km en mode vélo). La vitesse maximale assistée, elle, atteint les 25 km/h, de quoi transformer une randonnée tranquille en une course rapide sur les sentiers.





Si son prix de près de 2 000 euros le réserve à un public de passionnés de technologies, le X Ultra ouvre la voie à une nouvelle pratique du sport en plein air, plus accessible. Il ne s'agit pas d'un dispositif médical, mais bien d'un booster de performance qui pourrait, à l'image du VAE, permettre à de nombreuses personnes de repousser leurs limites ou simplement de retrouver le plaisir de longues excursions.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'exosquelette est-il lourd à porter ?

Non, c'est l'un de ses points forts. Le X Ultra pèse seulement 1,8 kg (sans la batterie). Ce poids est atteint grâce à l'utilisation de matériaux légers et résistants comme l'alliage de titane et la fibre de carbone, ce qui le rend confortable même sur de longues distances.

Est-ce que l'on peut courir plus vite que 25 km/h avec ?

L'exosquelette fournit une assistance jusqu'à une vitesse de 25 km/h. Au-delà, le moteur se coupe, mais rien ne vous empêche de courir plus vite par la seule force de vos jambes. L'objectif de l'appareil est d'aider à maintenir une vitesse élevée sur la durée, pas de battre des records de sprint.

Cette technologie est-elle légale en France ?

Oui. Contrairement aux vélos électriques, il n'existe pas de réglementation spécifique limitant la puissance ou la vitesse des exosquelettes personnels en France. Il est considéré comme une aide à la marche ou à la course et son usage est donc entièrement libre.