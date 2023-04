Les chercheurs chinois ont récemment publié les résultats de leur expérience où un drone télécommandé par une IA a réussi à neutraliser un autre drone contrôlé par un humain en un temps record. Cette prouesse technologique représente une avancée significative dans le domaine des drones et de la robotique (et aussi de la guerre...).

Une expérience à couper le souffle

Une information récente relayée par le South China Morning Post a fait grand bruit. Des chercheurs militaires chinois ont mis au point des drones capables de se battre sans pilote, ni humain. L'équipe de scientifiques à l'origine de cette avancée a annoncé que pour la première fois, un drone de chasse entièrement piloté par une intelligence artificielle a remporté une confrontation aérienne à courte portée contre des pilotes humains. Ce succès aurait été obtenu en un temps record, le drone n'ayant eu besoin que de 90 secondes pour neutraliser sa cible.

Les résultats de cette expérience ont été détaillés dans un document de recherche publié dans les revues Acta Aeronautica et Astronautica Sinica. Cette étude a été menée par le professeur Huang Juntao, directeur du Centre de recherche et de développement en aérodynamique de l'armée chinoise dans le Sichuan, en Chine. Les performances exceptionnelles de ce drone sont dues à ses capacités de calculs avancées, qui lui permettent d'analyser rapidement l'évolution d'un combat et de prendre des décisions précises et concises en conséquence. Cette avancée dans le domaine de la robotique et des drones laisse entrevoir de nombreuses perspectives pour l'avenir, et bien entendu dans le cadre d'une utilisation en tant qu'arme de guerre.

Piqûre de rappel

Il convient de rappeler que l'expression "intelligence artificielle" désigne généralement un programme basé sur l'apprentissage automatique et alimenté par une quantité considérable de données spécialisées. Les domaines couverts par l'IA sont aujourd'hui nombreux et variés, allant de la génération d'images, de textes et de musique, à la création de voix ou même de code informatique. Dans le cas présent, une grande polyvalence était nécessaire pour analyser le champ de bataille aérien, car de nombreuses informations devaient être combinées, notamment la localisation des ennemis, leurs mouvements, les obstacles et les conditions météorologiques.

Pour réaliser leur test, les chercheurs ont utilisé deux drones pratiquement identiques, à la différence que l'un était piloté par un humain à distance tandis que l'autre embarquait une intelligence artificielle à son bord. Les chercheurs admettent que des améliorations restent à apporter, mais ils ont réussi à prouver que la technologie de pilotage par IA était viable dans un véritable combat aérien. Selon eux, les avions autonomes pourraient même finir par surpasser les humains en matière de vitesse de réaction.

L'intelligence artificielle pour la guerre ?

L'armée chinoise n'est pas la seule à s'intéresser à cette technologie. Les États-Unis ont récemment alloué 78 milliards de dollars au projet AMASS (Autonomous Multi domain Adaptative Swarm of Swarms), qui vise à déployer des milliers d'unités de drones aériens, terrestres et sous-marins pour prendre le contrôle d'un territoire.

Cette initiative soulève toutefois des inquiétudes, notamment concernant la possibilité de contrôler ces armes. Si des opérateurs humains sont censés superviser l'opération, les spécialistes estiment que le contrôle de cette arme sera difficile à grande échelle. Dans le cas de drones conçus pour fonctionner entièrement sans opérateur humain, comme dans cette expérience, la question de la fiabilité et du risque lié aux IA pourrait être d'autant plus pertinente.