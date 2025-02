« C'est exactement l'équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate. » Dans une interview diffusée dimanche sur France 2 et FirstPost, Emmanuel Macron a indiqué des investissements à hauteur de 109 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années.

Ces 109 milliards d'euros seront notamment investis par les entreprises françaises et étrangères en France. Présenté le mois dernier par Donald Trump, le projet d'infrastructure IA et de coentreprise Stargate aux États-Unis est initialement porté par OpenAI, SoftBank, Oracle et MGX. Il prévoit des investissements de jusqu'à 500 milliards de dollars d'ici 2029.

Si le président de la République français souligne l'équivalent de Stargate pour la France, c'est en rapportant le montant en fonction de la population. Comme aux États-Unis, il ne s'agit pas de fonds publics.

Un consortium franco-émirati et plus encore

Jeudi, l'Élysée avait indiqué que les Émirats arabes unis vont investir entre 30 et 50 milliards d'euros dans la construction d'un campus et data center de 1 gigawatt dédié à l'intelligence artificielle en France. Cette somme provenant d'un consortium franco-émirati entre dans le calcul des 109 milliards d'euros.

Le fonds canadien Brookfield devrait en outre investir 20 milliards d'euros en France d'ici 2030, et principalement pour de nouveaux centres de données. La start-up française Mistral AI prévoit de son côté d'investir plusieurs milliards d'euros dans son propre centre de données en France.

Pour le « super data sur le territoire », Emmanuel Macron a également cité les contributions de groupes comme Iliad, Orange et Thalès. Interrogé sur l'impact environnemental, le président de la République met en avant une alliance pour l'intelligence artificielle durable, dont une énergie décarbonée grâce au parc nucléaire.

Source image : YouTube - Chaîne Emmanuel Macron - France 2

Avec l'Inde comme partenaire

« Nous avons les talents et les atouts pour réussir dans l'intelligence artificielle », assure un Emmanuel Macron résolument optimiste pour l'IA en France. Il salue par exemple une réussite comme Mistral AI et enjoint à utiliser le chatbot Le Chat.

La France et l'Europe pour l'intelligence artificielle, mais aussi l'Inde. « Nous sommes dans une nouvelle ère de progrès. La France, l'Europe peuvent y être championnes. […] Nous voulons travailler avec l'Inde sur l'intelligence artificielle. […] Nous développerons ensemble de la souveraineté technologique. »