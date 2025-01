C'est l'une des annonces fortes de Donald Trump pour l'ouverture de son mandat en tant que 47ème président des Etats-Unis et un geste significatif en faveur de l'intelligence artificielle au moment où le pays veut renforcer le contrôle sur la diffusion des composants IA dans le monde et a mis fin à l'encadrement du développement des intelligences artificielles qui devait en contenir les risques.

Le projet Stargate vise à développer une infrastructure IA géante sur le sol américain par la construction de grands datacenters spécialisés. Lors de son annonce, Donald Trump a évoqué un montant colossal de 500 milliards de dollars pour la bâtir et a présenté les instigateurs : Softbank et MGX à la finance, Oracle pour le matériel et OpenAI pour l'IA proprement dite.

Le projet est ambitieux sur le papier mais il s'est rapidement attiré les critiques d'Elon Musk, lui aussi engagé dans la course à l'IA via l'entreprise x.AI développant l'intelligence artificielle Grok.

Le rêve de Sam Altman...mais qui toujours qu'un rêve

La première pique vient du financement. Ce dernier n'est pas assuré et il serait même très loin des 100 milliards de dollars de la première tranche du projet., d'autant plus que le gouvernement américain n'y contribuera pas.

Le Financial Times relève un autre point de crispation : Stargate, mis en avant comme une initiative nationale, ne profitera en fait qu'à OpenAI et ChatGPT, selon des sources non rendues publiques.

Sam Altman, dirigeant d'OpenAI, cherche depuis des mois des alliances pour bâtir l'infrastructure nécessaire à la croissance de son modèle d'IA GPT, avec des estimations se chiffrant en centaines de milliards de dollars.

La mise en lumière du projet Stargate lors de l'investiture serait donc surtout là pour convaincre milliardaires et fonds stratégiques de mettre la main à la poche pour concrétiser le rêve de Sam Altman.

Une autre source du Financial Times note par ailleurs que Stargate est très loin d'être un projet mûrement réfléchi et prêt à démarrer :"ils n'ont pas finalisé la structure, ils n'ont pas finalisé le financement, ils n'ont pas l'argent", indique-t-elle.

Softbank et OpenAI prévoient d'injecter 15 milliards de dollars chacun dans Stargate et ils espèrent convaincre des investisseurs et utiliser le mécanisme de la dette pour atteindre les immenses montants évoqués mais rien n'est fait ni garanti pour l'heure.

Une infrastructure IA d'ampleur nationale...mais seulement pour OpenAI

Il ne faudra pas compter sur Microsoft, qui a fourni plus de 10 milliards de dollars pour faire exister et croître OpenAI. Le groupe de Redmond a accepté de ne plus être le fournisseur d'infrastructure exclusif d'OpenAI et d'apporter un soutien technique dans Stargate mais pas de contribuer à son financement.

Il est occupé à renforcer sa propre infrastructure pour laquelle il a encore annoncé il y a quelques jours un investissement de 80 milliards de dollars mais tout ceci se fait en dehors de Stargate.

De leur côté, Google et Amazon, grands fournisseurs d'infrastructures cloud et engagés dans la course à l'IA, préfèrent mettre des billes dans Anthropic, concurrent affiché d'OpenAI et promettant une intelligence artificielle plus éthique et respectueuse des cadres de sécurité.

Le Financial Times indique que l'idée d'annoncer le projet Stargate au moment de l'investiture de Donald Trump est arrivée un peu au dernier moment, sans véritable préparation en amont, et tient plus de l'effet d'annonce que d'une initiative solide préparée de longue date et mise en lumière à cette occasion.

Le projet Stargate serait donc plus creux qu'il n'y paraît, malgré sa collection de milliardaires jouant les fées se penchant sur son berceau et le regard paternel du nouveau patron de la Maison Blanche.