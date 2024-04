Si les années de pandémie ont permis aux fabricants d'ordinateurs de connaître une période bénie avec l'effort d'équipement pour le télétravail et l'école à distance, la période qui a suivi a été beaucoup plus difficile avec des ventes qui n'ont cessé de reculer.

Après deux années de purgatoire, le marché a donné des signes de stabilisation sur le second semestre 2023, même si le dernier trimestre de l'année a été particulièrement difficile, et il prend une tournure plus positive sur le début de l'année 2024.

Enfin du positif pour les ventes de PC

Le cabinet d'études IDC a fait ses comptes et obtient un volume de 59,8 millions de PC livrés au premier trimestre 2024, en progression de 1,5% sur un an. Il n'y a pas encore de quoi crier victoire mais les analystes notent tout de même que le volume revient enfin aux niveaux d'avant pandémie.

Une nouvelle page pourrait donc s'écrire en laissant derrière une bonne fois pour toutes la période de l'après coronavirus et en ouvrant celle des AI PC, ces ordinateurs désormais infusés à l'intelligence artificielle via des composants dédiés, une catégorie dont les fabricants espèrent qu'elle relancera plus franchement les ventes d'ordinateurs et accélèrera le renouvellement des parcs.

L'amélioration observée en ce début d'année est associée en partie à la baisse de la pression de l'inflation, avec un retour à des prix plus normaux sur les marchés occidentaux.

Faiblesse de la Chine

En Asie, le ralentissement économique a frappé la Chine qui affiche toujours des volumes à la baisse et un transfert des ventes de PC de bureau vers les PC portables, préférés des consommateurs.

Parmi les fabricants, Lenovo et HP font toujours la course en tête, suivis plus loin par Dell. Derrière, Apple s'offre la plus belle croissance du Top 5 (+14,6%, sans doute grâce au lancement des MacBook Pro M3 en fin d'année dernière) tandis que les taiwanais Acer et Asus sont dans un mouchoir de poche.