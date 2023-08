La crise mondiale du coronavirus a conduit à une forte augmentation des ventes d'ordinateurs et de tablettes tactiles pour s'occuper durant les périodes de confinement, qu'il s'agisse de travailler à distance ou de se divertir.

Après cette période faste pour les fabricants de PC, la situation s'est inversée, le taux d'équipement étant élevé, conduisant à une phase de fort tassement des ventes.

Fabricants et producteurs de processeurs et GPU font depuis grise mine et attendent des jours meilleurs, alors que le marché va encore chuter de 13,7% sur un an avec 252 millions de PC livrés en 2023. Selon le cabinet d'études IDC, une embellie du marché est cependant à prévoir l'an prochain.

Retour de croissance l'an prochain

Les analystes attendent un volume de 261,4 millions d'appareils livrés, en progression de 3,7% par rapport à 2023. Cela constituera un total supérieur à 2018 mais pas encore au niveau des volumes de 2019.

Plusieurs incertitudes demeurent, de l'étendue du marché du renouvellement côté grand public à la reprise de la demande sur le segment professionnel. Les PC doivent aussi faire face à la concurrence des smartphones, consoles et tablettes dans le budget des foyers et en termes d'usages.

Les analystes d'IDC notent également que l'irruption des intelligences artificielles génératives conduisent les responsables des secteurs IT à repenser leurs budgets pour inclure cette nouvelle donne.

Apple en embuscade

Il faut aussi prendre en compte la tendance d'une écoute plus soutenue des demandes des salariés par rapport aux besoins des entreprises, influant sur les marques et les types de PC dans un cadre de travail de plus en plus hybride, entre bureau et télétravail.

A plus long terme, la fin du support de Windows 10 prévu en 2025 devrait amorcer un nouveau cycle de renouvellement des équipements, que ce soit pour s'équiper à neuf ou pour basculer vers les nouvelles tendances de l'IA générative.

Si cela redonnera de la vigueur au marché, IDC note qu'Apple aura sans doute une carte à jouer pour renforcer ses parts de marché avec ses machines passées à l'architecture ARM dans le cadre de sa stratégie Apple Silicon.