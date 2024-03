Avec l'essor des intelligences artificielles, les ordinateurs vont bientôt connaître une évolution en intégrant plus solidement des capacités de traitement IA qui animeront l'âme des IA génératives destinées à nous soutenir dans diverses tâches.

L'ère des AI PC approche et Microsoft compte bien mettre en avant son IA Copilot qui fournira des fonctionnalités supplémentaires à l'environnement Windows. C'est du côté des présentations du groupe Intel que se confirment certains aspects de cette évolution des PC à venir très prochainement puisqu'elle nécessitera des processeurs avancés dotés de puces NPU (Neural Processing Unit) accompagnant CPU et GPU.

Copilot en local, 40 TOPS minimum

Pour les machines sous Windows, qui devront par ailleurs disposer d'une solide quantité de RAM (on parle de 16 Go minimum), l'une des amibitions sera de pouvoir faire tourner l'IA Copilot en local et non plus via le cloud. Cette intégration directe donnera la possibilité d'utiliser l'IA en toute occasion et avec des temps de latence réduits.

Actuellement, une partie des traitements de Copilot se fait en cloud et une partie en local grâce à des NPU offrant des puissances de 10 à 15 TOPS. En passant à un minimum de 40 TOPS, il sera possible de réaliser des tâches IA plus complexes en local et en passant par le NPU dédié plutôt que le GPU pour préserver l'autonomie des appareils.

Pour cela, les PC devront disposer en pré-requis d'une puissance de traitement IA d'au moins 40 TOPS, a confirmé Intel en réponse à une question de Tom's Hardware lors de l'Intel AI Summit de Taipei.

Le NPU, composant de la relance du marché des PC ?

Si Intel prépare des processeurs accompagnés de NPU plus puissants pour répondre à cette définition (Lunar Lake sera trois fois plus performant sur ce point que l'actuel Meteor Lake), on notera que le processeur Snapdragon X Elite de Qualcomm pour PC portables ARM sous Windows revendique déjà une puissance de traitement de 45 TOPS.

L'AI PC aura également un élément différenciant : une touche Copilot dédiée présente sur le clavier, comme il existe déjà une touche Windows. La première génération de PC dopés à l'IA est déjà en production et Intel espère bien doter ses processeurs de fonctions IA spécifiques qui séduiront consommateurs et entreprises.