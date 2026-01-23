Le géant du meuble en kit ne se contente plus d'équiper nos maisons, il veut désormais les alimenter. En partenariat avec le spécialiste du solaire Svea Solar, IKEA déploie en Allemagne son offre "Svea Strom". Le principe ? Proposer une électricité 100 % renouvelable dont le prix est indexé directement sur les cours de la bourse européenne de l'énergie.

Finis les montants fixes, place à une facturation qui épouse en temps réel l'offre et la demande. Un pari de taille pour démocratiser un modèle jusqu'ici réservé aux grands industriels.

Comment fonctionne concrètement cette offre d'électricité ?

Le concept de Svea Strom repose sur une idée simple : consommer au bon moment. Le prix du kilowattheure change toutes les 15 minutes. Lorsqu'il y a beaucoup de vent ou de soleil, la production d'énergie renouvelable est massive et les prix chutent, devenant parfois même négatifs. Une application dédiée permet aux clients de visualiser les tarifs du lendemain dès 14h, heure par heure, quart d'heure par quart d'heure. Il devient alors possible de planifier intelligemment la recharge de sa voiture électrique, le lancement d'une machine à laver ou l'activation de son chauffe-eau.

Pour en profiter, un compteur intelligent est indispensable, mais IKEA et son partenaire prennent en charge son installation gratuite si le foyer n'en est pas équipé. Le modèle économique se veut transparent : un abonnement mensuel fixe de 6,99 € (réduit à 5,95 € pour les membres IKEA Family), auquel s'ajoute le coût de l'énergie facturée au prix coûtant du marché, plus les taxes. Une approche directe pour payer l'électricité à son "vrai prix".

Quelles économies peut-on réellement espérer ?

Le potentiel d'économies dépend entièrement de la flexibilité du consommateur. Les estimations d'IKEA sont claires : plus on adapte ses usages, plus la facture baisse. Pour un ménage d'une personne avec une faible consommation (1600 kWh/an), l'économie pourrait atteindre environ 167 euros par an. Un gain appréciable, mais ce sont les gros consommateurs qui ont le plus à gagner.

Un foyer de quatre personnes équipé d'une voiture électrique et d'une pompe à chaleur, avec une consommation annuelle de 7000 kWh, pourrait voir sa facture s'alléger de 830 euros par an. Le revers de la médaille ? Sans une adaptation rigoureuse de sa consommation, la facture pourrait s'avérer plus élevée qu'avec un contrat classique, car le tarif dynamique ne pardonne aucune distraction. C'est un véritable jeu de la flexibilité qui s'engage pour le consommateur.

Pourquoi l'Allemagne et quid de la France ?

Le choix de l'Allemagne comme marché pilote n'est pas un hasard. Le pays possède le marché de l'électricité le plus cher de l'Union européenne pour les ménages, soit 34 % de plus que la moyenne. De plus, une loi allemande obligera dès 2025 tous les fournisseurs à proposer au moins une offre à tarification dynamique. IKEA prend donc une longueur d'avance en utilisant sa puissante force de frappe marketing pour éduquer et convertir le grand public à ce modèle encore méconnu.

Cette offensive met en lumière le retard français sur le sujet. Bien que plus de 35 millions de foyers soient équipés du compteur Linky, techniquement apte à gérer ce type de facturation, les offres dynamiques restent confidentielles et le marché frileux. L'initiative d'IKEA pourrait cependant donner des idées aux acteurs français de la grande distribution, qui cherchent de nouveaux leviers de fidélisation basés sur le pouvoir d'achat.

Foire Aux Questions (FAQ)

Faut-il obligatoirement un compteur intelligent pour souscrire ?

Oui, c'est un prérequis technique. Le compteur intelligent est nécessaire pour mesurer la consommation en temps réel et facturer au juste prix toutes les 15 minutes. IKEA et Svea Solar prennent en charge son installation si le logement n'en est pas encore pourvu.

L'offre Svea Strom est-elle 100% verte ?

Absolument. L'électricité fournie via Svea Strom provient exclusivement de sources d'énergie renouvelable, principalement solaire et éolienne. L'objectif est justement d'inciter les clients à consommer quand cette énergie est la plus abondante et donc la moins chère.

Y a-t-il un engagement de durée ?

Non, il n'y a pas de durée minimale d'engagement, offrant une totale flexibilité aux clients. Cependant, IKEA incite à la fidélité : les abonnés qui restent au moins six mois reçoivent un bon d'achat de 25 euros à valoir dans les magasins de l'enseigne.