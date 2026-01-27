Alors que des heures sont passées à choisir le canapé parfait et les coussins assortis, l'enceinte Bluetooth finit fréquemment en intrus de plastique noir qui jure avec l'harmonie recherchée. C'est pour mettre fin à ce compromis que le géant suédois a décidé de ne plus dissimuler la technologie, mais de la célébrer.

En collaborant avec la coloriste Tekla Evelina Severin, Ikea propose une vision où les appareils électroniques ne sont plus des objets que l'on cache, mais des éléments de design à part entière, capables de définir l'ambiance d'une pièce par leur forme et leur couleur autant que par le son.

Pourquoi ces nouveaux objets changent-ils la perception de la technologie à la maison ?

L'idée de départ est de combattre une perception tenace. "Les appareils électroniques sont souvent perçus comme purement fonctionnels ; des objets que l’on préfère cacher", explique Sara Ottosson d'Ikea. La nouvelle approche consiste à traiter les enceintes comme des éléments d'aménagement à part entière, au même titre qu'un vase ou une lampe. La couleur devient alors un outil émotionnel puissant, capable de transformer complètement la perception d'un objet technologique.

En intégrant le son dans des formes et des matériaux chaleureux, l'enseigne apporte une douceur inattendue à la technologie. L'objectif est de faire de ces objets des points focaux qui contribuent activement à une décoration vivante et personnelle. Le design n'est plus un habillage, mais la fonction première qui invite la technologie dans notre quotidien de manière harmonieuse et assumée, loin des codes austères habituellement associés à l'électronique.

Quelles sont les caractéristiques des collections SOLSKYDD et KULGLASS ?

Ces deux gammes incarnent parfaitement cette nouvelle philosophie. La collection KULGLASS propose une lampe enceinte sculpturale avec un abat-jour en verre teinté, disponible en vert profond ou en brun rouge. La designer explique avoir voulu "une forme attrayante qui fasse oublier les aspects hautement techniques d'un son de qualité". Le résultat est un objet qui diffuse une lumière tamisée et un son riche et enveloppant, créant une expérience sensorielle complète.

De son côté, la collection SOLSKYDD mise sur une esthétique plus pop et nomade. Elle inclut des enceintes Bluetooth rondes et colorées, notamment un orange vibrant qui agit comme une cure de vitamines visuelle. Grâce à leur batterie rechargeable et à leur support mural inclus, elles peuvent être déplacées ou fixées au mur comme une œuvre d'art. Toutes ces enceintes intègrent des fonctionnalités modernes comme la connectivité universelle et la fonction Spotify Tap, qui permet de relancer sa musique d'une simple pression.

Comment Ikea rend-il le design technologique accessible à tous ?

La force d'Ikea réside dans sa capacité à démocratiser des concepts souvent réservés à des marques haut de gamme. En proposant l'enceinte SOLSKYDD à 49,99 euros et la lampe KULGLASS à 99,95 euros, l'enseigne rend le design technologique accessible. C'est un rapport qualité-prix imbattable pour des objets "deux-en-un" qui évitent d'acheter séparément une lampe design et une enceinte performante.

Cette stratégie n'est pas nouvelle et rappelle le succès d'autres produits comme la lampe FADO, une simple sphère de verre vendue moins de 20 euros devenue un incontournable des décorateurs pour son rendu chic à petit prix. En appliquant cette même recette à l'audio, Ikea prouve qu'il n'est pas nécessaire de se ruiner pour avoir un intérieur à la fois stylé et fonctionnel. Le luxe moderne se trouve dans cette simplicité et cette harmonie retrouvée entre nos objets et nos espaces de vie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la fonction Spotify Tap ?

Il s'agit d'une fonctionnalité intégrée à certaines enceintes. Elle permet, d'une simple pression sur un bouton, de reprendre l'écoute de votre musique ou de vos podcasts sur Spotify exactement là où vous l'aviez laissée. Une seconde pression peut générer une nouvelle playlist basée sur vos goûts.

Les enceintes des collections SOLSKYDD et KULGLASS sont-elles sans fil ?

Oui, les modèles de la gamme SOLSKYDD sont équipés d'une batterie rechargeable et fonctionnent entièrement sans fil via Bluetooth. La lampe-enceinte KULGLASS, quant à elle, est un luminaire qui doit être branché au secteur pour fonctionner, mais elle diffuse le son via une connexion Bluetooth depuis votre smartphone ou ordinateur.

Peut-on connecter plusieurs enceintes ensemble ?

Oui, les enceintes de ces collections disposent d'un mode "multienceinte". Si vous possédez plusieurs modèles compatibles, vous pouvez les synchroniser pour diffuser la même musique dans différentes pièces de la maison, créant ainsi une ambiance sonore immersive.