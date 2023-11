Dévoilé la semaine dernière par Apple, l'iMac 24 pouces équipé d'une puce M3 est disponible à partir d'aujourd'hui. Lors de sa présentation, le groupe du Cupertino avait fait une comparaison des performances avec le modèle de 27 pouces de l'iMac à processeur Intel.

Pour autant, il ne fallait pas y voir le signe d'un renouvellement à venir de l'iMac 27 pouces avec un passage à une puce Apple Silicon. À The Verge, une porte-parole d'Apple a indiqué que ce n'est pas prévu.

Si des attentes sont déçues et faute de remplaçant direct, la solution Apple Silicon la plus proche pour continuer de voir grand est incarnée par l'écran 5K de 27 pouces Studio Display, en association avec le Mac Studio ou Mac mini. Mais ce n'est plus du tout-en-un comme l'iMac.

Un iMac avec écran de 32 pouces ?

La déclaration de la porte-parole d'Apple est un exercice relativement rare en la matière pour le géant américain. Pour autant, elle n'éteint pas les rumeurs d'un iMac avec Apple Silicon disposant d'un écran plus grand.

Le mois dernier, Mark Gurman de Bloomberg a indiqué qu'Apple travaille toujours sur un iMac avec écran de 32 pouces. Le cas échéant, il ne serait pas introduit avant fin 2024 ou 2025.

Les derniers résultats trimestriels d'Apple ont montré que l'ordinateur Mac connaît une période difficile, même si elle est le reflet de l'état du marché du PC dans son ensemble. En un an, les ventes d'ordinateurs Mac ont chuté d'un tiers à 7,6 milliards de dollars sur le trimestre d'été.