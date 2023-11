Pour le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2023 décalé (clos le 30 septembre), le groupe Apple a réalisé un chiffre d'affaires de 89,5 milliards de dollars qui est en baisse de 1 % sur un an. Le bénéfice net progresse par contre de 11 % à près de 23 milliards de dollars.

C'est le quatrième trimestre consécutif que les ventes d'Apple sont en recul, même si elles sont tirées vers le haut par l'iPhone (43,8 milliards de dollars ; +3 % sur un an) et surtout les services (22,3 milliards de dollars ; +16 %). Les services sont un pari gagnant pour réduire la dépendance du groupe à l'iPhone qui était trop forte.

À 7,6 milliards de dollars, les ventes d'ordinateurs Mac chutent d'un tiers en un an. Voilà sans doute le pourquoi de l'annonce surprise cette semaine des ordinateurs MacBook Pro et iMac équipés de puces M3. La baisse est moins marquée pour l'iPad (6,4 milliards de dollars ; -10 %), ainsi que les wearables, équipements du foyer et accessoires (9,3 milliards de dollars ; -3 %).

Les investisseurs dans l'expectative

Pour l'ensemble de son exercice 2023 décalé, le chiffre d'affaires d'Apple à 383 milliards de dollars est en recul de 3 % par rapport à son exercice précédent. Le bénéfice net baisse également de 3 % à 97 milliards de dollars.

Patron d'Apple, Tim Cook insiste sur les revenus provenant de l'iPhone et des services, dont des prix viennent d'être revus à la hausse. Il déclare en outre : " Nous disposons désormais de notre gamme de produits la plus solide jamais conçue à l'approche des fêtes de fin d'année, notamment la gamme iPhone 15 et nos premiers modèles d'Apple Watch neutres en carbone. "

Dans les échanges après-Bourse, le titre d'Apple a néanmoins légèrement piqué du nez. Le signe d'une inquiétude des investisseurs pour les très importantes ventes de fin d'année.