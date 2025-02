Voici tout d'abord l'imprimante 3D Anycubic Kobra S1 Combo.

Avec son design CoreXY entièrement fermé, elle se distingue par sa vitesse d’impression pouvant atteindre 600 mm/s. Elle intègre un système avancé de gestion des couleurs, permettant d’imprimer en 8 teintes pour des créations multicolores détaillées et complexes. Son volume d’impression de 250 x 250 x 250 mm offre une grande liberté pour réaliser une variété de projets.

Équipée d’un hotend entièrement métallique chauffant jusqu’à 320°C, elle est compatible avec de nombreux types de filaments, tels que le PLA, ABS, PETG, ASA et TPU, offrant ainsi une grande flexibilité dans vos impressions.

Son système de séchage intégré permet de préparer et d’imprimer les filaments simultanément, éliminant l’humidité pour éviter les défauts comme le gauchissement ou le colmatage, garantissant ainsi une qualité optimale, même sur des impressions longues.

Sa structure fermée améliore la stabilité et maintient une température homogène, essentielle pour des résultats précis et fiables. Son interface tactile intuitive et son logiciel convivial la rendent accessible aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs expérimentés.

Retrouvez l'imprimante 3D Anycubic Kobra S1 Combo en précommande à 529 € grâce au code NNN9V6XXKMW9F sur Geekbuying avec en ce moment un filament PLA bicolore en soie offert. La livraison depuis la Pologne est offerte.





