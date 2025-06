On commence avec l'imprimante 3D Anycubic Kobra S1.

Capable d’atteindre une vitesse de 600 mm/s, l’Anycubic Kobra S1 repose sur une architecture CoreXY avec double moteur et une accélération de 20 000 mm/s², garantissant une impression fluide, précise et sans vibrations. Sa chambre fermée crée un environnement optimal pour les matériaux techniques comme l’ABS, et permet l’impression multicolore grâce à la compatibilité avec le système ACE Pro.

Dotée d’un hotend entièrement métallique atteignant 320 °C et d’un plateau chauffant jusqu’à 120 °C, elle prend en charge une grande variété de filaments (PLA, TPU, ASA, ABS, PETG) et accepte différentes tailles de buses, de 0,2 à 0,8 mm. Son volume d’impression de 250 mm³ la rend idéale pour des projets ambitieux.

Facile à prendre en main, elle est prête à l’emploi dès l’ouverture et intègre le système de nivellement automatique LeviQ 3.0 avec compensation de l’axe Z. Elle permet également d’imprimer en un clic via la bibliothèque Makeronline, qui propose des milliers de modèles créés par plus de 3 000 designers. Le tout est complété par un suivi à distance via l’application Anycubic, accessible depuis smartphone, tablette ou PC.

Retrouvez l'imprimante 3D Anycubic Kobra S1 à 288,69 € grâce au code FRSS40 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.



On continue avec l'écran PC gaming Titan Army P27GR.

Le Titan Army P27GR est un écran de 27 pouces au format QHD (2560 x 1440 pixels) qui allie performance et confort visuel. Sa dalle Fast IPS assure un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 180 Hz, éliminant flou de mouvement, tearing et ghosting pour une fluidité optimale en jeu.

Avec une couverture de 99 % de l’espace sRGB et la prise en charge d’1,07 milliard de couleurs, il restitue des images éclatantes et précises, sublimées par la technologie HDR10 pour un contraste étendu et des couleurs plus immersives. La densité de 108 pixels par pouce permet d’apprécier les moindres détails.

Pensé pour un usage prolongé, il intègre une lumière bleue réduite par LED et filtrage logiciel, ainsi que le DC Dimming, pour une expérience visuelle sans scintillement. Les fonctionnalités Game+ (réticule, compteur de temps, taux de rafraîchissement) et les 10 modes de scène adaptent l’image selon votre usage, du mode Vision nocturne à l’amélioration des zones sombres.

Côté connectique, il prend en charge la 4K à 60 Hz, le HDR, le VRR et l’ALLM pour les consoles via le mode sPX, tout en offrant un affichage double source via les fonctions PIP/PBP.

L'écran PC gaming Titan Army P27GR est en promotion à 143,99 € en ce moment grâce au code 8RUAU2NO sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.



Enfin, on termine avec le mini PC ACEMAGICIAN AM06 PRO.

Il embarque un processeur Ryzen 7 5700U basé sur l’architecture ZEN 2+ avec 8 cœurs et 16 threads, capable d’atteindre une fréquence turbo de 4,3 GHz. Cette puce gravée en 7 nm assure à la fois puissance, stabilité et efficacité énergétique, tandis que son cache L3 de 16 Mo favorise une gestion fluide du multitâche.

Côté mémoire, il est équipé de 32 Go de RAM DDR4 en double canal pour une réactivité optimale, extensible jusqu’à 64 Go (2x32 Go) selon vos besoins. Le stockage est confié à un SSD M.2 de 512 Go, avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 2 To via SSD ou disque dur.

Pour maintenir des performances constantes, le système de refroidissement s’appuie sur des ventilateurs intelligents et des caloducs en cuivre, tandis que la technologie AMD SenseMI ajuste en temps réel le comportement du processeur en fonction de la charge, assurant un fonctionnement fluide, stable et silencieux.

Vous pouvez obtenir le mini PC ACEMAGICIAN AM06 PRO à 308,49 € grâce au code JWW3S7KT à appliquer sur Amazon.



À découvrir également sur GNT :