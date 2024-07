On commence avec le PC portable Asus VivoBook 15 OLED S1504.

Il est équipé d'un écran OLED de 15,6 pouces FHD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un temps de réponse de 0,2 ms et une gamme de couleurs 100 % DCI-P3 et prend en charge la technologie HDR 500 True Black.

Le processeur Ryzen 5 7520U peut atteindre jusqu'à 4,3 GHz et est doté de 4 cœurs et 8 threads. La carte graphique intégrée est une AMD Radeon.

Le PC dispose de 16 Go de RAM LPDDR5 intégrée et d'un SSD de 1 To au format M.2 NVMe PCIe 3.0.

Le PC portable Asus VivoBook 15 OLED S1504 est disponible en précommande à 539,99 € sur Cdiscount et sera en stock le 12 août. À titre de comparaison, le site officiel propose par exemple le modèle quasi similaire S1504F avec ici un SSD de 512 Go à 699,99 € (en ce moment en promotion à 599,99 €).







