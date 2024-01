Geekbuying lance de fortes promotions sur les imprimantes 3D et graveur laser du leader Creality.

Commençons avec l'imprimante 3D Creality K1 que nous avions testée et qui possède un grand volume de 220 x 220 x 250 mm. Elle dispose également d'un système de nivellement automatique garantissant une configuration rapide et des impressions homogènes et de qualité. Elle possède enfin un extrudeur direct drive à double entraînement avec système Lidar.

Geebuying propose l'imprimante 3D Creality K1 au prix réduit de 409 € avec le code NNNFRCK1UV. La livraison est gratuite depuis l'Europe en quelques jours.





Continuons avec l'imprimante 3D Creality K1 Max que nous avions également testée et qui propose un volume d’impression plus élevé de 300 x 300 x 300 mm. Elle dispose d'une extrudeuse direct drive à double entraînement, et sa buse haute température permet de traiter n’importe quelle matière comme les PLA, ABS, PETG... à des vitesses allant jusqu’à 600 mm/s.

Vous trouverez chez Geekbuying l'imprimante 3D Creality K1 Max à seulement 679 € avec le code NNNFRK1MAX7 chez Geekbuying. La livraison est également gratuite depuis l'Europe.



Poursuivons avec l'imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE (voir notre test) qui dispose d'une nouvelle sonde CR-Touch permettant de corriger la position de la tête (hotend) en fonction des défauts de planéité du bed (lit chauffant) pour des impressions de qualité. Elle propose une surface d'impression de 220 x 220 x 250 mm.

Geekbuying propose l'imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE au tarif réduit de 169 € avec le code NNNFRV3SE et avec la livraison gratuite depuis l'Europe.





Terminons enfin avec l'imprimante 3D Creality Ender-3 V3 KE (KE : pour Klipper Edition) qui abandonne Marlin pour embarquer Klipper, avec une foule d'améliorations à la clé. Nous vous conseillons la lecture de notre test de la Ender-3 V3 KE. Cette dernière a tout pour plaire avec un volume d'impression de 220 x 220 x 240 mm, un lit avec base magnétique flexible et plaque PEI, un extrudeur Direct Drive Sprite, un hotend bimétal céramique 60 W atteignant 300 °C ou encore un écran tactile couleur. La calibration est entièrement automatique, et on dispose de la correction du niveau du lit d'impression, de rails linéaires en X et Y, du double Z avec synchronisation par poulie (un seul moteur), d'une double ventilation, et de fonctionnalités boostées à l'IA, sans oublier bien entendu l'intégration de Klipper.

La vitesse d'impression est de jusqu'à 500 mm/s, l'imprimante prend en charge le WiFi et le Creality Cloud, elle dispose de drivers silencieux, et vous pouvez enfin la contrôler à distance depuis une interface Web ou une application mobile. Bref, tout pour plaire !

Vous trouverez chez Geekbuying l'imprimante 3D Creality Ender-3 V3 KE à seulement 257 € avec le code NNNFRV3KE et avec en cadeau 1 kg de filament. La livraison est gratuite depuis l'Europe.



A noter une dernière promotion, mais cette fois-ci sur un laser avec le graveur laser Creality Falcon2 40W. Ce dernier peut couper une tôle d'acier inoxydable de 0,05 mm en un seul passage via sa technologie de compression ponctuelle FAC.

Il possède une vitesse de gravure ultra-rapide de 25 000 mm/min sur une surface de 400 x 415 mm. De plus, le faisceau laser sur l'acier inoxydable est capable de créer des gravures colorées du plus bel effet.

Ce graveur laser possède un triple système de sécurité avec :

La surveillance du débit d'air (ajustable) avec affichage du volume actuel,

La surveillance de l'objectif avec alarme en cas de saleté,

La surveillance incendie avec alarme et arrêt automatique.

Il est également possible d'ajuster manuellement l'assistance pneumatique avec un bouton, ou automatiquement avec LightBurn, pour éliminer la fumée et protéger la lentille laser.

Il est enfin compatible avec la plupart des systèmes comme Windows et macOS, et des logiciels comme LaserGRBL et LightBurn.

Le graveur laser Creality Falcon2 40W est au prix réduit de 999 € avec le code NNNFRCF40 avec la livraison gratuite de Pologne en 2 à 7 jours.