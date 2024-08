On commence avec la montre sport connectée Amazfit Active Edge.

Conçue pour résister aux chocs et aux rayures, elle offre un suivi GPS précis grâce à sa compatibilité avec 5 systèmes de positionnement par satellite et vous permet d'importer vos itinéraires.

Bénéficiez d'entraînements personnalisés et de conseils d'experts, propulsés par une IA avancée avec Zepp Coach.

La montre prend en charge plus de 130 modes sportifs et détecte automatiquement 25 types d'exercices. Vous pouvez suivre les répétitions, les séries et les temps de repos et consulter un résumé complet des exercices effectués et des groupes musculaires sollicités dans un journal post-entraînement.

La Active Edge propose également un suivi de la fréquence cardiaque, de la SpO2, du stress et de la fréquence respiratoire et vous fait profiter d'une autonomie de 16 jours ainsi que d'une résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres.

La montre sport connectée Amazfit Active Edge est en ce moment à 89,90 € au lieu de 118,70 soit une remise de 24 % sur Amazon. Le site officiel Amazfit indique un prix de 149,90 € pour ce modèle.



