On commence avec l'imprimante 3D FLSUN SR Delta.

Elle offre une vitesse maximale de 200 mm/s et est dotée d'un écran tactile de 3,5 pouces.

Avec une capacité d'impression de 260 x 260 x 330 mm, elle peut produire des cylindres d'un diamètre maximal de 260 mm.

Équipée d'un guide ferroviaire linéaire, elle assure une impression plus précise et stable avec un bruit réduit. Le système de nivellement automatique simplifie le démarrage des impressions et la machine peut reprendre l'impression après une panne de courant ou un incident.

L'imprimante 3D FLSUN SR Delta est en promotion à 229 € avec le code 8P1YIWSID3 sur Geekbuying et livrée gratuitement depuis la Pologne.







Et voici d'autres offres intéressantes pour aujourd'hui :

