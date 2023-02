Une grande quantité de produits est actuellement en promotion chez Tomtop. Ce revendeur chinois est très connu, notamment dans le monde de l'impression 3D, du modélisme (RC), des graveurs laser, des produits domotiques et bien d'autres articles possédant des technologies récentes.

Commençons ce focus avec l'imprimante 3D FLSUN SR Delta. Elle possède une surface d'impression de 260 mm (circulaire) et une hauteur de 330 mm. Cette machine embarque les dernières technologies telles que la mise à niveau automatique (auto-levelling), un double extruder (pour imprimer de deux couleurs différentes) et un plateau chauffant en verre. Cette imprimante 3D tentaculaire peut imprimer jusqu'à 300 mm/s.

Cette imprimante 3D FLSUN SR Delta est vendue au prix de 402 € au lieu de 790 $ soit une réduction de -50%. Livraison gratuite en 48h depuis l'Allemagne.





Passons maintenant au graveur laser SCULPFUN S9 5,5W. Cette graveuse laser de 5,5W possède une surface de travail de 410 x 420 mm et peut découper 15 mm de bois, 10 mm d'acrylique, mais peut aussi graver de la céramique et de l'acier inoxydable. Montage facile en une dizaine de minutes et faible consommation (30W max) sont ses maitres mots.

Ce graveur laser SCULPFUN S9 5,5W est vendu 244 € au lieu de 479 € soit 49% de remise. Livraison gratuite également en 48h depuis l'Allemagne.





Et pour finir cette présentation, nous vous proposons une manette sans fil PS4. Cet accessoire indispensable à tout gamer possède une prise Jack 3.5 mm et une portée de 10 mètres. Ses vibreurs de qualité vous assurent une immersion totale dans vos jeux vidéo et, grâce à sa batterie de 800 mAh, vous pourrez en profiter pendant une dizaine d'heures non-stop.

Cette manette sans fil PS4 est vendue 17 € au lieu de 46 € soit 63% de réduction.





Et n'oubliez pas de profiter de nos bons plans Ugreen avec des chargeurs et adaptateurs USB à prix réduit ainsi que de notre TOP 3 avec un Apple iPhone 13 à moins de 700 €, un PC portable à -43% et une surprise.