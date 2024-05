Commençons avec l'imprimante 3D résine Elegoo Mars 4 Ultra 9K.

Équipée d'un écran LCD Mono 9K de 7 pouces avec une résolution de 8 520 x 4 320, elle capture les moindres détails avec une résolution XY de 18 microns, idéale pour créer des modèles extrêmement détaillés.

Grâce au film de protection antiadhésif ACF et à la résine standard ELEGOO FAST, la Mars 4 Ultra peut atteindre une vitesse d'impression allant jusqu'à 150 mm/h.

Le transfert de fichiers est simplifié grâce à la connectivité Wi-Fi intégrée, compatible avec les réseaux 2,4G et 5G et offrant une vitesse de transfert de 6 à 10 Mbps.

Grâce à la source de lumière COB et à la lentille collimatrice Fresnel, l'exposition lumineuse est uniforme et constante.

L'imprimante est dotée d'un système d'exploitation Linux avec 4 Go de RAM intégrée, garantissant un fonctionnement rapide, fluide et une gestion efficace des ressources.

Le système de mise à niveau à 4 points est facile à utiliser et ne nécessite pas de réglages fréquents, garantissant des impressions parfaites à chaque fois.

Un purificateur d'air avec filtre à charbon actif amélioré est intégré pour filtrer efficacement les odeurs de résine.

L'imprimante 3D résine Elegoo Mars 4 Ultra 9K est au prix de 229 € avec le code NNNFREM4 sur Geekbuying, et la livraison de Pologne est gratuite. Le prix officiel de l'imprimante s'élève à 362 €.

Passons à la montre connectée HONOR Watch GS 3.

Elle arbore une surface incurvée en 3D, un écran couleur AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 326 PPI et un boîtier en acier carbone 316L résistant à l'eau jusqu'à 50 mètres. Elle est également dotée d'un revêtement en or à 85 % et de cuir de veau Nappa.

Le module de calcul de la fréquence cardiaque IA (2 LED + 8 PPG) avec 8 canaux permet une détection précise de votre fréquence cardiaque 24 heures sur 24, avec une précision de 97 à 99 %, que vous soyez en mouvement ou immobile.

Avec plus de 100 modes sportifs, dont 20 modes professionnels, la HONOR Watch GS 3 enregistre avec précision vos séances d'entraînement, évalue vos performances et fournit des conseils pour améliorer vos résultats en matière de fitness.

Elle offre une autonomie de 14 jours dans des conditions d'utilisation typiques et jusqu'à 30 heures en mode GPS.

La HONOR Watch GS 3 est disponible sur Cdiscount :

Son prix s'élève à 229,90 € pour le modèle noir et à 199,90 € pour le modèle bleu océan sur le site officiel.





Enfin, terminons avec la TV OLED Evo LG OLED42C4 42" 2024.

La technologie OLED, avec ses millions de pixels auto-émissifs, permet d'obtenir des noirs absolus et des couleurs fidèles.



Le processeur a9 AI 4K Gen7 développé par LG optimise la qualité de l'image, offrant des couleurs riches, des scènes détaillées et un son enveloppant, et transforme également une source audio 2 canaux en un son immersif 9.1.2.

Avec WebOS 24, accédez instantanément à tous vos contenus par thème grâce aux Quick Cards et profitez des mises à jour de l'interface WebOS pendant 5 ans.

Pour le gaming, le téléviseur offre jusqu’à 144Hz, un temps de réponse ultra-rapide de 0,1 ms et est compatible HDMI 2.1, VRR (certifié Nvidia G-sync et AMD Freesync Premium) et ALLM.

La TV OLED Evo LG OLED42C4 42" 2024 est en promotion à 1 290 € au lieu de 1 490 €, soit une remise de 13 % sur la Fnac. La livraison est gratuite.



