Xiaomi Portable Photo Printer Pro

Cette imprimante photo portable utilise la technologie de sublimation thermique, qui chauffe l’encre pour produire des tirages haute résolution aux couleurs précises et durables, où que vous soyez.

Grâce à une définition de 313 ppp, 16,7 millions de couleurs et 256 niveaux de gris, elle offre une reproduction fidèle et détaillée de chaque image, avec des couleurs éclatantes et un rendu professionnel. Chaque photo est automatiquement plastifiée pour résister à l’humidité et à la décoloration.

Compacte et légère, elle se transporte facilement et imprime rapidement via Bluetooth, jusqu’à trois utilisateurs pouvant s’y connecter simultanément. Elle propose également de nombreux filtres créatifs, des bordures et filigranes personnalisés, ainsi qu’un mode collage automatique.

Enfin, les fonctions de photos live et de réalité augmentée permettent de revivre les moments capturés en y ajoutant de la vidéo ou du son, transformant chaque impression en souvenir vivant.

Vous pouvez obtenir la Xiaomi Portable Photo Printer Pro à 116,99 € au lieu de 129,99 € avec le code AIOT qui vous fait bénéficer d'une remise de 10 % sur le site officiel.



Xiaomi propose également la version précédente, l'imprimante photo 1S, seule ou en pack :

Xiaomi 1S à 80,99 € avec le code AIOT (connexions Bluetooth multiples, papier photo auto-adhésif, bordure et filigrane personnalisés, 8 filtres...)





(connexions Bluetooth multiples, papier photo auto-adhésif, bordure et filigrane personnalisés, 8 filtres...) Xiaomi 1S Set EU à 152,99 € avec le code AIOT (pack avec papier photo autocollant 3" + ruban, images haute résolution, application automatique de film de protection, impression depuis smartphone ou ordinateur, filtres et fonctions de recadrage, photos d'identité...)

Tous les packs avec papier photo sont à retrouver sur la page des imprimantes photo Xiaomi.

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (AirPods Pro 3, écran gaming KTC 32" QHD et système haut-parleurs Logitech + caisson de basses) ainsi que les meilleures offres Cdiscount de la semaine !