L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est une agence spécialisée des Nations Unies (ONU). Elle se donne pour mission de promouvoir un système international de propriété intellectuelle, tout en favorisant l'innovation au service de la société.

Chaque année, l'OMPI publie un indice mondial de l'innovation. Il classe les pays au regard de leurs résultats en matière d'innovation. En soulignant que cette notion d'innovation recouvre un très large spectre et qu'il ne s'agit pas de déterminer le pays à l'origine de la meilleure innovation.

L'indice mondial de l'innovation se base sur environ 80 indicateurs répartis dans deux catégories que sont la mise en œuvre de moyens pour l'innovation (institutions, capital humain et recherche, infrastructures, entreprises…) et les résultats effectifs dans l'économie.

La France à la 12e place

Pour l'édition 2022 de cet indice, la France figure à la 12e place et perd ainsi un rang par rapport à l'édition précédente. Le Top 10 qui était envisagé s'éloigne un peu, mais la France a connu une progression notable dans le classement au cours des dernières années.

Sur la moyenne des deux catégories, la France fait légèrement mieux en ce qui concerne les résultats effectifs (11e) que pour les moyens (13e). C'était déjà le cas dans l'édition précédente, mais avec un écart plus marqué en faveur des résultats.

Dans les résultats de l'innovation, la France se distingue par le haut pour les produits de la créativité. Par contre, c'est moins bon pour les institutions, les infrastructures et le perfectionnement des entreprises au niveau des moyens.

La Suisse encore en tête

Sur le podium de l'indice mondial de l'innovation, on retrouve la Suisse, devant les États-Unis et la Suède. Sachant que la Suisse occupe la première place du classement pour rien de moins que la douzième année consécutive. Elle se distingue notamment par ses institutions.

Le Royaume-Uni est au pied du podium. À noter en outre que c'est la Chine qui passe devant la France à la 11e place, tandis que le Japon est derrière à une 13e place qu'il occupait déjà précédemment.

L'Europe conserve toujours le plus grand nombre de leaders en matière d'innovation, avec 15 pays qui se classent parmi les 25 premiers et pour 39 économies européennes concernées. L'Allemagne (8e place) est en tête pour le capital humain et la recherche, alors que la Suède a la première place pour les infrastructures et le perfectionnement des entreprises.