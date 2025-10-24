Pour Instagram, Meta annonce l'intégration directe de ses outils d'édition photo et vidéo basés sur l'IA générative au sein même des Stories. Cette nouveauté permet aux utilisateurs de modifier leur contenu à l'aide de simples invites textuelles. Auparavant, de telles capacités d'édition IA étaient principalement confinées aux interactions avec le chatbot Meta AI.

Un outil Restyle pour les Stories

Le nouvel outil sera accessible via une icône Restyle du menu pour les Stories. Pour les photos, l'utilisateur pourra alors choisir des actions comme ajouter, supprimer ou changer, et décrire la modification souhaitée dans une barre de prompt.

Des exemples cités par Meta sont pour changer la couleur des cheveux, ajouter une couronne sur la tête de quelqu'un, insérer un fond de coucher de soleil. En plus des prompts personnalisés, des effets prédéfinis sont disponibles, permettant de transformer une image en aquarelle ou d'ajouter une veste de motard au sujet.

Les vidéos ne sont pas oubliées

Les vidéos courtes bénéficient également de cette technologie, bien que les options semblent pour l'instant se concentrer sur des effets prédéfinis.

Selon le blog d'Instagram, les utilisateurs peuvent transformer l'ensemble de la vidéo en un paysage sous-marin, ajouter du feu et des flammes tout autour, ou même ajouter de la neige.

Cette capacité à relooker les vidéos étend considérablement les possibilités créatives. Meta encourage d'ailleurs les utilisateurs à lancer des tendances, et à faire réutiliser un même prompt ou effet par des contacts.

Pour stimuler l'adoption de l'IA de Meta

En rendant ses outils IA plus visibles, Meta augmente mécaniquement leur adoption. Utiliser Meta AI sur Instagram, c'est aussi accepter les conditions d'utilisation de l'IA de Meta.

Parallèlement, Meta a récemment introduit des contrôles parentaux pour permettre aux parents de superviser les interactions de leurs adolescents avec les chatbots IA.