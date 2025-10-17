Face à la pression croissante concernant la sécurité des mineurs, Meta a dévoilé une série de mesures attendues.

Celles-ci visent à encadrer l'utilisation des chatbots IA par les adolescents sur ses plateformes comme Instagram. Une initiative qui arrive alors que l'entreprise est critiquée pour les interactions parfois troublantes entre ses outils et les jeunes utilisateurs.

Comment les parents pourront-ils concrètement intervenir ?

Dès le début de l'année prochaine, les parents auront la possibilité de bloquer complètement l'accès aux conversations avec les personnages IA. Ils pourront aussi choisir de n'interdire que certains profils spécifiques si une approche plus ciblée est préférée.

Meta précise que ces contrôles parentaux donneront aussi un aperçu des sujets abordés par les ados avec les intelligences artificielles, sans toutefois donner accès à l'intégralité des discussions. L'objectif affiché est d'encourager un dialogue constructif entre parents et enfants sur ces nouvelles technologies.

Un premier aperçu du contrôle parental d’Instagram pour encadrer l’usage de l’IA chez les adolescents.

Crédits : Meta

Toutes les intelligences artificielles seront-elles concernées ?

Une exception de taille est à noter. L'assistant IA de Meta, intégré au cœur de ses services, ne pourra pas être désactivé par les parents.

L'entreprise justifie cette décision en affirmant que son assistant principal est conçu pour fournir des « informations utiles et des opportunités éducatives », avec des protections adaptées à l'âge des utilisateurs.

Cette nuance soulève inévitablement des questions sur la portée réelle de ces nouvelles mesures de protection.

Quand et où ces fonctionnalités seront-elles disponibles ?

Il faudra faire preuve d'un peu de patience. Le déploiement de ces outils est prévu pour le début de l'année prochaine et sera progressif.

Dans un premier temps, seuls les utilisateurs anglophones de certains pays y auront accès, et uniquement sur Instagram :

États-Unis,

Royaume-Uni,

Canada,

Australie.

Meta a cependant indiqué son intention d'étendre ces contrôles à l'ensemble de ses plateformes ultérieurement. Cette annonce s'inscrit dans une démarche plus large, avec la récente mise en place de restrictions de contenu « PG-13 » par défaut pour les comptes des adolescents sur la plateforme.