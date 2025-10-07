Instagram fête ses 15 ans et dévoile un nouveau programme de récompenses baptisé Rings. L'objectif est de célébrer 25 créateurs qui " ne craignent pas de prendre des risques créatifs ".

Les lauréats seront révélés le 16 octobre et recevront une bague physique conçue par la styliste Grace Wales Bonner, ainsi que des avantages exclusifs sur leur profil, comme un cercle doré autour de leur photo et la possibilité de personnaliser le bouton " J'aime ".

Qu'est-ce que ce prix récompense exactement ?

Pour Instagram, le but est d'honorer un esprit créatif plutôt qu'un type de contenu spécifique. Le prix est destiné aux créateurs qui " ne se contentent pas de participer à la culture, mais la font évoluer ".

Afin de sélectionner les gagnants, un jury a été réuni et comprend notamment le patron d'Instagram Adam Mosseri, le réalisateur Spike Lee, le créateur Marc Jacobs et le vidéaste Marques Brownlee.

Les critères de sélection restent toutefois vagues. Instagram ne détaille pas précisément ce que signifie prendre des risques créatifs.

Une récompense symbolique plutôt que financière

Cette initiative intervient dans un contexte économique tendu. Meta a récemment mis fin à plusieurs programmes de monétisation et le lancement des Rings, sans aucune compensation financière, apparaît comme un geste purement symbolique.

À CNBC, Marques Brownlee défend l'initiative, expliquant qu'il s'agit " plutôt d'une visibilité spéciale et d'une sorte d'incitation pour que les gens travaillent à obtenir une reconnaissance vraiment cool et élevée ".

Pour ses 15 ans, Instagram revendique 2 milliards d'utilisateurs mensuels, 95 millions de photos et vidéos partagées chaque jour, près de 4 milliards de téléchargements cumulés. En 2024, l'application était la deuxième la plus téléchargée au monde... derrière TikTok.