Le groupe Intel veut reprendre la main dans la fonderie et se retrouver en capacité de proposer de la gravure très fine pour ses propres besoins mais aussi pour ceux de son activité Intel Foundry destinée à des clients externes.

Grâce à la stratégie voulue par son CEO Pat Gelsinger, l'évolution vers de la gravure plus fine, capable de descendre sous les 2 nm, est rapide et constitue un moyen de revenir sur le leader mondial TSMC.

L'axe principal de cette conquête passe par la mise à disposition des procédés de gravure Intel 20A et Intel 18A (équivalents 2 nm et 1,8 nm) en les proposant avant les grands fondeurs habituels, TSMC et Samsung.

Intel 18A dès fin 2024/début 2025 mais encore fugace

Ces techniques devraient être finalisées dès cette année et servir à attirer de gros clients pour la division IFS (Intel Foundry Service) mais la montée en cadence de la production pourrait être progressive.

Le CEO d'Intel a indiqué que ses générations de processeurs gravés en Intel 18A arriveront bien en 2025 pour les premiers clients mais que la production de masse proprement dite ne débutera qu'en 2026.

Cela concerne en particulier les futures familles Panther Lake (Intel Core) et Clearwater Forest (Intel Xeon), ce qui donne une vue un peu plus précise des projets de la firme.

En attendant les équipements de pointe

Avant Panther Lake, il y aura Arrow Lake utilisant la gravure Intel 20A pour des processeurs pour PC de bureau et Lunar Lake (Intel 18A ?) pour des processeurs pour PC portables.

Les éclaircissement du CEO d'Intel confirment que les procédés Intel 10 et Intel 7 resteront majoritaires dans les productions de la firme jusqu'en 2025. A cette échéance, le procédé Intel 3 (optimisation de l'actuel procédé Intel 4) prendra le relais tandis qu'Intel 18A commencera à faire son apparition avant de monter en production l'année suivante, à la faveur de la mise en service des équipements de lithographie EUV (Extreme Ultra Violet).

Intel sera le premier client à profiter des équiments les plus modernes de lithographie EUV High NA en cours de production et de calibration chez le néerlandais ASML