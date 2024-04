La stratégie "5 noeuds en 4 ans" doit permettre à Intel de revenir sur les meilleurs fondeurs mondiaux en matière de technique de gravure fine et soutenir l'établissement de sa division Intel Foundry.

Ces derniers mois, le groupe de Santa Clara a donné des indications sur sa capacité à descendre jusqu'à 1 nm avant la fin de la décennie, tandis que le passage à la gravure en 2 nm marquera sans doute déjà un point d'inflexion dans les équilibres mondiaux marqués par la domination de TSMC.

A ces noeuds de gravure sera associée la progression de ses familles de processeurs Core et Xeon, dont les noms des plates-formes sont déjà connus. Après les actuels Raptor Lake Refresh (10 nm) et Meteor Lake (7 nm, pour PC portables), viendront dès cette année les processeurs Arrow Lake (20A) et Lunar Lake (18A) puis Panther Lake (18A) vers 2025. Après, il y aurait peut-être encore Nova Lake.

L'important, c'est la famille

Ces dénominations sont apparues dans des roadmaps officieuses mais aussi dans la communication officielle d'Intel. Déjà, des indices apparaissent pour évoquer les plates-formes suivantes.

Les informations décortiquées dans une série de patches par Phoronix suggèrent que le code d'identification utilisé par Intel depuis des années (Family 6) pourrait arriver à son terme et être renouvelé.

Lunar Lake montré bien avant son lancement

Les actuels processeurs Core Meteor Lake sont identifiés comme Family 6 Model 170 tandis que Lunar Lake, au bout de la roadmap connue, seront de type Family 6 Model 221.

De même, les processeurs Xeon Emerald Rapids correspondent à Family 6 Model 207 et leur évolution Clearwater Forest correspondra à Family 6 Model 221. Ce pourrait être les derniers sous cette dénomination.

De nouveaux noms pour les processeurs de la fin de la décennie

Au-delà, de nouveaux processeurs pointent discrètement le bout de leurs broches et n'appartiendront plus à l'ensemble Family 6, même si on ne sait pas encore quel nom ils prendront.

Phoronix a ainsi identifié dans le code des patchs une famille Adams Lake (Intel Core) à laquelle est associée un coeur puissant P-Core Douglas Cove et une famille Cooper Forest (Intel Xeon) qui exploiterait des coeurs économiques E-Core Sheldonmont.

Difficile d'en savoir plus pour le moment sur leurs caractéristiques et il reste toujours possible d'y voir un lien avec l'émergence de l'architecture x86S sur laquelle travaille Intel et qui la doit dépoussiérer en la libérant de ses composantes 32-Bit pour ne garder qu'une structure purement 64-bit débarrassée des anciens mécanismes (qui pourraient toujours exister mais par voie d'émulation). L'émergence de la nouvelle famille de processeurs pourrait se faire vers 2026 ou 2027.