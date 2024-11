La nouvelle génération de cartes graphiques Intel Battlemage devrait être annoncée durant le mois de décembre et initier une période riche pour les gammes de GPU gaming puisque Nvidia et AMD dévoileront leurs propres produits un mois plus tard.

Dès à présent, une carte graphique ARC B580 fait parler d'elle par diverses mentions et références qui commencent à détailler sa configuration. S'appuyant sur l'architecture graphique Intel Xe 2 déjà présente à bord des processeurs Lunar Lake présentés en septembre, elle embarquerait 20 coeurs Xe 2 et serait dotée de 12 Go de mémoire GDDR6 avec un bus mémoire 192-bit.

Un tarif adapté à ses performances

Cadencée à 2,8 GHz, elle devrait pouvoir fournir une capacité de traitement de 14,6 TFLOPS en précision FP32. On commence même à avoir une idée de son prix. La version Limited Edition qui correspond à un modèle produit par Intel en quantités limitées serait proposée à 250 dollars.

Les versions des partenaires AIB auront sans doute des tarifs plus élevés en fonction des fonctionnalités complémentaires et d'un système de refroidissement plus abouti apportés, mais on s'achemine logiquement vers des tarifs inférieurs à 400 dollars pour un GPU gaming fournissant des performances de milieu de gamme, permettant du jeu en 1440p.

Battlemage, des arguments pour durer

Cela la place d'ailleurs au niveau des tarifs des cartes graphiques RTX 4060 chez Nvidia et Radeon RX 7600 chez AMD, proposées entre 250 et 300 dollars actuellement.

Le choix d'apporter 12 Go de mémoire VRAM avec la carte graphique B580 est bienvenu, les GPU Alchemist étant restés à 8 Go, alors que les jeux récents nécessitent désormais au moins cette quantité de mémoire.

Les autres membres de la gamme Battlemage ne sont pas encore connus et devraient se dévoiler progressivement durant l'année 2025. Donneront-ils enfin une place durable à Intel sur le segment des GPU dédiés ?

La génération précédente Alchemist avait tenté une incursion en 2022 mais les retards au lancement, les disponibilités limitées et une présence sur certains marchés seulement n'avaient pas permis de tenir les positions.