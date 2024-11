Tandis que Nvidia et AMD dévoileront leurs GPU de nouvelle génération au mois de janvier, le groupe Intel sera sans doute le premier à dévoiler sa prochaine gamme dès le mois de décembre.

Après Alchemist qui visait l'entrée de gamme, les GPU Battlemage devraient cibler le milieu de gamme en profitant d'une évolution Xe 2-HPG de l'architecture graphique modulaire Intel Xe pouvant être utilisée des GPU intégrés dans les PC portables aux accélérateurs graphiques pour serveurs.

L'architecture Xe 2 en variante LPG est déjà présente dans le processeurs Lunar Lake présentés par Intel en septembre dernier pour les besoins des AI PC.

Les indices d'un lancement imminent se multiplient depuis quelques semaines et semblent indiquer que la firme de Santa Clara n'a pas renoncé à son intention de compter sur le segment des cartes graphiques dédiées après le départ en douceur d'Alchemist.

Des détails sur le GPU B580

Une carte Intel Arc B580 a commencé à être repérée dans divers listings et fuites et la carte graphique est même apparue sur le site Amazon sous la forme d'une page produit qui en dit un peu plus sur ses caractéristiques.

Ce sont des indices qui ne trompent pas et l'officialisation prédite autour du Black Friday (fin novembre) semble ainsi se confirmer. La carte graphique Intel Arc B580 serait proposée en deux variantes : Steel Legend et Challenger.

Les quelques images apparues avant le retrait de la page Amazon confirment que la B580 restera sur une configuration d'alimentation avec deux connecteurs 8 broches standard au lieu des nouveaux connecteurs 16 broches attendus sur les GPU concurrents.

La carte graphique d'Intel pourrait donc nécessiter une puissance allant jusqu'à 375W, au moins pour le modèle Steel Legend. La version Challenger de la B580 n'embarque qu'un seul connecteur 8 broches, limitant son TDP potentiel à 225W maximum.

PCIe 5 et encore plus de mémoire

Le site Videocardz note que le GPU semble exploiter une interface de 8 lignes PCIe 5.0 et la fiche technique évoque la présence de 12 Go de mémoire dédiée GDDR6 (contre 8 Go pour l'Arc A580) avec un bus mémoire 192-bit, ce qui devrait assurer une bande passante de 456 Go/s.

La carte Arc B580 embarque un GPU BGM-B21 dont la fréquence devrait dépasser les 2 GHz (contre 1,7 GHz pour l'Intel ARC A580 Alchemist). Un lancement des premières cartes graphiques Battlemage pourrait donc bien intervenir avant la fin de l'année.

Et il est déjà question de la génération suivante, Celestial avec une architecture optimisée Intel Xe 3, des références étant apparues dans des pilotes Linux, confirmant la stratégie d'Intel en matière de GPU dédiés sur le long terme.