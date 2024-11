Si Nvidia et AMD dominent le marché des cartes graphiques gaming, Intel a fait une entrée sur ce segment avec une première gamme de GPU ARC Alchemist. Ces derniers utilisent une architecture graphique Intel Xe qui peut être adaptée à différents usages, des GPU intégrés aux composants pour datacenters.

En visant l'entrée de gamme et avec une diffusion relativement limitée, cette série a surtout servi de galop d'essai mais cela n'empêche pas la firme de Santa Clara de vouloir aller plus loin.

Une deuxième génération de GPU, baptisée Battlemage et profitant d'une architecture Xe 2, a fait l'objet de diverses rumeurs ces derniers mois, préparant le possible lancement d'une nouvelle gamme qui s'attaquerait cette fois au segment de milieu de gamme, avec la possibilité de toucher un plus large public.

Rendez-vous dans quelques semaines ?

Cette série de GPU gaming pourrait être présentée avant la fin de l'année, et donc avant les nouvelles générations de GPU gaming de Nvidia (GeForce RTX 50 Blackwell) et AMD (Radeon RX 8000 RDNA 4) qui ne sont pas attendues avant le début de l'année prochaine.

Cette rumeur se renforce encore avec un teaser diffusé par Tomasz Gawronski qui évoque un lancement des GPU Battlemage en décembre prochain. Cela ne donne pas d'indications sur la date de commercialisation effective des nouveaux GPU dédiés d'Intel mais la firme pourrait donc être la première à se dévoiler.

Après Battlemage, déjà des traces de la suite

Intel aurait trois GPU Battlemage en réserve : ARC BMG-31, ARC BMG-20 et ARC BMG-10 (ce dernier étant incertain) accompagnés de mémoire GDDR6 dont il reste à découvrir la quantité de mémoire. Sur ce segment, 12 à 16 Go de VRAM seraient les bienvenus.

Et si Intel est en difficulté actuellement et cherche à se restructurer, ce qui peut laisser planer le doute sur le maintien d'une stratégie de GPU dédiés qui n'est pas absolument stratégique pour l'entreprise, il existe déjà des rumeurs et des traces concernant la génération suivante de GPU Gaming, Celestial, mais qui ne serait finalisée que d'ici deux ans au moins.