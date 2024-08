Dans les pas du projet Larrabee, le groupe Intel a lancé pour de bon une gamme de cartes graphiques dédiées avec la série Intel ARC Alchemist positionnée en entrée de gamme.

Face aux deux poids lourds Nvidia et AMD, la firme de Santa Clara n'a pas attaqué directement de front et a préféré s'ouvrir une brèche en ouverture de gamme en s'appuyant sur son architecture graphique modulaire Intel Xe.

Les GPU Alchemist ne sont qu'une mise en bouche et Intel a une stratégie de plus long terme avec une montée progressive en gamme. La deuxième marche de cette initiative es portée par la future gamme Battlemage qui profitera d'une architecture optimisée Intel Xe 2 (en variante Xe2-HPG) et dont les détails sont encore rares.

Un GPU Battlemage de 24 coeurs Xe 2

L'entreprise aurait confirmé en interne vouloir lancer cette nouvelle série avant la fin de l'année, même si elle rencontrera sans doute sur son chemin la gamme GeForce RTX 50 de Nvidia mais qui sera positionnée, au moins dans un premier temps, en haut de gamme.

En attendant d'en savoir plus sur les projets d'Intel, des détails trouvés dans un log évoquent une carte graphique Battlemage et permettent de dresser un portrait-robot du futur GPU.

Il serait ainsi doté de 24 coeurs Xe 2 et de 12 Go de mémoire vidéo avec une vitesse de 19 Gbps (sans doute GDDR6). A ceci serait associé un bus mémoire 192-bit, ce qui donne un ensemble cohérent avec les attentes pour un GPU de milieu de gamme moderne.

Une configuration standard pour du milieu de gamme

Dans cette configuration, la carte graphique pourrait développer une puissance de traitement de 15 TFLOPS et fournir une bande passante de 456 Go/s, avec une fréquence de base de 1,8 GHz.

Cela lui permettrait d'afficher des performances 50% au-dessus de celles de la carte graphique ARC Alchemist A750 tout en restant en-dessous des GPU AMD Radeon RX 6800 et GeForce RTX 3070 Ti, indique le site Tom's Hardware.

Le GPU Battlemage en question pourrait constituer l'offre principale d'Intel, sachant qu'il existerait aussi une version plus haut de gamme avec 32 unités Xe 2. Intel doit proposer cette même architecture dans les GPU intégrés (iGPU) de ces processeurs de prochaine génération comme Lunar Lake.