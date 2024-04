Avec une première entrée en matière grâce aux cartes graphiques ARC Alchemist, le groupe Intel s'est invité sur le terrain des cartes graphiques gaming dédiées en débutant par l'entrée de gamme.

Pas encore de quoi inquiéter les champions du secteur Nvidia et AMD mais les choses plus sérieuses devraient débuter avec la deuxième génération ARC Battlemage, attendue cette année.

Lancement en fin d'année

Cette dernière profitera d'une architecture graphique plus évoluée Intel Xe 2 (et même Xe2-HPG dans le cas présent tandis que les processeurs Lunar Lake auront un GPU intégré Xe2-LPG) et elle serait organisée autour de deux GPU : G21 en haut de gamme et G10 en milieu de gamme.

La série ARC Battlemage ne cherchera pas encore à rivaliser avec les meilleurs GPU gaming de la concurrence mais elle devrait installer les cartes graphiques d'Intel sur le segment de milieu de gamme en proposant des performances graphiques intéressantes à tarif abordable.

La fenêtre de lancement est pressentie pour la fin de l'année et le site Computerbase resserre encore le calendrier en affirmant que ARC Battlemage arrivera avant le Black Friday, c'est-à-dire avant le 29 novembre 2024.

Une fin d'année fournie en GPU gaming

Intel pourrait donc cibler le mois de novembre pour l'annonce de sa nouvelle famille suivie d'une commercialisation dont il reste à voir si elle sera moins chaotique que dans le cas d'ARC Alchemist.

La fin d'année risque d'être riche pour le segment des GPU gaming puisque l'on attend l'arrivée des cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 50 sous architecture Blackwell et potentiellement la famille Radeon RX 8000 avec la nouvelle architecture RDNA 4 d'AMD.

Il ne sera donc pas facile d'accrocher la lumière médiatique pour le nouveau venu mais ce dernier dispose d'un certain nombre d'atouts à faire valoir, comme l'upscaling XeSS.