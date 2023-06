La prochaine génération de processeurs Intel Core, portant le nom de code Meteor Lake, apportera du changement à plus d'un titre. Tout d'abord, elle sera la première à exploiter la gravure en 7 nm (procédé Intel 4) de la firme de Santa Clara, après plusieurs années passées sur le noeud 10 nm.

La transition est importante dans la mesure où Intel veut redevenir un fondeur capable de proposer des gravures très fines pour ses besoins propres mais aussi pour séduire d'autres entreprises avec ses nouveaux services de fonderie à la demande.

Elle poursuit également une série de transformation des processeurs pour préparer des strutures en chiplets plus efficientes et étendre l'usage des configurations avec coeurs P-Core et E-Core en fonction des besoins.

Intel met le point (final) sur le i

Mais un autre changement important va se manifester avec la famille Meteor Lake : l'évolution de la dénomination des processeurs. Après quinze ans de bons et loyaux services, les appellations Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 vont être abandonnées, tout autant que la notion de génération, comme les actuels Intel Core de 13ème génération Raptor Lake.

Désormais, Intel s'appuiera sur les appellations Core et Core Ultra, avec toujours les chiffres 3 à 9 pour distinguer les multiples processeurs de son catalogue. On trouvera ainsi des processeurs Core 3 / Core 5 / Core 7 tandis que la mention Ultra concernera les processeurs premium et pourra aller de Core Ultra 5 et Core Ultra 7 à Core Ultra 9.

La génération ne sera plus mise en avant mais restera tout de même visible dans la référence des processeurs (pour Meteor Lake, la 14ème génération pourrait être signifiée par quelque chose comme 14xxx, par exemple).

Meteor Lake, premier à expérimenter la nouvelle dénomination

Essentiellement, le fameux "i" des dénominations actuelles va disparaître, le reste de la convention ne changeant pas fondamentalement. Les logos évolueront légèrement tout en maintenant l'identité visuelle de la précédente refonte de 2020.

Intel annonce que le changement prendra effet durant le second semestre 2023 avec le lancement des processeurs Meteor Lake. Comment tout ceci va s'articuler reste encore un peu mystérieux, sachant que les nouveaux processeurs pourraient ne pas couvrir toutes les catégories habituelles en se concentrant uniquement sur les processeurs mobiles dans un premier temps.

La famille suivante, Arrow Lake, pourrait compléter la gamme avec des processeurs desktop, toujours avec la gravure en 7 nm / procédé Intel 4 et un, certain nombre de raffinement supplémentaires, à partir de 2024.