Le salon Computex 2025 de Taipei est le théâtre d'une offensive majeure de la part d'Intel. Le géant des semi-conducteurs, qui célèbre également ses 40 ans de présence et de collaboration à Taïwan, a profité de l'événement pour dévoiler une série de nouveautés. L'objectif est clair : renforcer sa position sur les marchés en pleine expansion de l'intelligence artificielle (IA) et des stations de travail professionnelles. Au cœur de ces annonces : de nouveaux processeurs graphiques (GPU), une disponibilité accrue de ses accélérateurs IA et des outils pour les développeurs.

Intel Arc Pro B-Series : de nouveaux GPU taillés pour l'IA et la création

La principale nouveauté réside dans l'extension de la famille de GPU professionnels avec les Intel Arc Pro B60 et Arc Pro B50. Basées sur la nouvelle architecture Xe2 (connue sous le nom de code Battlemage pour les versions gaming), ces cartes sont spécifiquement conçues pour les charges de travail d'inférence IA et les applications exigeantes des créateurs, ingénieurs et professionnels de l'architecture (AEC). Elles intègrent les cœurs IA Intel Xe Matrix Extensions (XMX) et des unités de ray tracing avancées. L'Arc Pro B60 se distingue par ses 24 Go de mémoire VRAM et une puissance allant jusqu'à 197 TOPS (Trillions d'Opérations Par Seconde). Sa petite sœur, l'Arc Pro B50, n'est pas en reste avec 16 Go de VRAM et jusqu'à 170 TOPS, le tout dans un format compact et une enveloppe thermique de 70W ne nécessitant pas d'alimentation externe. Intel met en avant la quantité de mémoire embarquée, supérieure à celle des concurrents directs sur ce segment, comme un atout majeur, notamment pour les PME. Vivian Lien, vice-présidente chez Intel, a souligné que ces nouveaux GPU "offrent accessibilité et évolutivité aux petites et moyennes entreprises qui recherchaient des solutions ciblées." L'Arc Pro B50 sera commercialisée à partir de 299 dollars en juillet 2025, tandis que la B60, qui équipera notamment les stations de travail "Project Battlematrix", aura un coût unitaire avoisinant les 500 dollars, avec des systèmes complets allant de 5000 à 10000 dollars. Les premières cartes B60 seront échantillonnées par des partenaires comme ASRock et Sparkle dès juin 2025.

Gaudi 3 s'étend et Project Battlematrix en renfort pour les charges de travail IA

Intel ne mise pas uniquement sur ses GPU Arc Pro pour adresser le marché de l'IA. La firme a également annoncé une disponibilité élargie de ses accélérateurs Intel Gaudi 3. Ces puces dédiées à l'IA sont désormais proposées sous forme de cartes PCIe, facilitant leur intégration dans les serveurs de centres de données existants, ainsi que dans des systèmes en rack complets. Ces derniers peuvent accueillir jusqu'à 64 accélérateurs Gaudi 3, offrant une puissance de calcul massive et 8,2 To de mémoire à haute bande passante, le tout avec un design ouvert et modulaire pour éviter la dépendance à un seul fournisseur. Pour accompagner ces solutions matérielles, Intel a aussi officialisé la disponibilité publique sur GitHub de son AI Assistant Builder. Cet outil vise à permettre aux développeurs de créer plus facilement des agents IA locaux et personnalisés, optimisés pour les plateformes Intel. Enfin, le "Project Battlematrix" a été révélé : il s'agit d'une plateforme de station de travail configurable, basée sur des processeurs Intel Xeon et capable d'accueillir jusqu'à huit GPU Arc Pro B60, pour un total de 192 Go de VRAM. Une configuration pensée pour les modèles d'IA de taille moyenne, jusqu'à 150 milliards de paramètres.

Intel face à la concurrence : une stratégie d'ouverture et de partenariat

Avec ces annonces au Computex 2025, Intel entend clairement marquer des points face à une concurrence féroce, notamment de la part de Nvidia, sur le marché lucratif de l'IA et des stations de travail professionnelles. La stratégie d'Intel se distingue par une approche axée sur l'ouverture et les partenariats. Contrairement à certains concurrents qui commercialisent leurs propres cartes professionnelles, Intel s'appuie sur un écosystème de fabricants tiers pour ses Arc Pro. L'entreprise met également en avant la compatibilité de ses solutions avec des pilotes professionnels et grand public sous Windows, et un support logiciel conteneurisé et évolutif sous Linux pour les déploiements IA. En célébrant ses 40 ans de présence à Taïwan, Lip-Bu Tan, le PDG d'Intel, a d'ailleurs réaffirmé l'engagement de l'entreprise envers ses partenaires pour "construire un nouvel Intel pour l'avenir" et "capitaliser sur les opportunités passionnantes à venir." Reste à voir si cette offensive permettra à Intel de regagner significativement des parts de marché sur le segment des GPU et des accélérateurs dédiés à l'intelligence artificielle.