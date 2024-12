Intel sait concevoir des processeurs et des GPU intégrés depuis des années mais son arrivée sur le segment des cartes graphiques dédiées est relativement récente, même si l'ancien projet Larrabee avait montré l'intérêt de la firme de Santa Clara pour ce type de composant.

Forte de son architecture graphique modulaire Intel Xe, une première gamme de GPU ARC Alchemist a été lancée en 2022 mais n'a pas fait long feu. Les premiers pas d'Intel dans un secteur cadenassé par Nvidia et AMD et l'orientation entrée de gamme des GPU n'ont pas permis de s'installer durablement.

Mais la stratégie Xe est de long terme et l'arrivée de l'architecture Intel Xe 2 permet de relancer l'offensive. Les nouvelles cartes graphiques Intel ARC Battlemage s'attaquent cette fois au segment de milieu de gamme avec les arguments de performances décentes à un tarif abordable.

Intel ARC B580 Battlemage, une première proposition bien accueillie

Le premier modèle ARC B580 proposé à 250 dollars dans sa version de base a été plutôt bien accueilli par la presse spécialisée qui y voit une option à considérer pour du jeu en 1080p / 1440p et une alternative potentielle (enfin !) au duopole Nvidia / AMD.

Avec son GPU BGM-G21 et ses 12 Go de mémoire GDDR6, son support d'upscaling XeSS et sa consommation d'énergie maîtrisée à moins de 200W, la première carte graphique Battlemage ne se défend pas si mal et profite de son lancement précoce par rapport à la concurrence.

C'est à tel point que la carte graphique est en rupture de stock un peu partout. Intel l'a confirmé au site The Verge en indiquant que la totalité du volume prévu au lancement du GPU B580 est déjà écoulé.

Il n'est pas dit si ce volume initial était conséquent (on peut penser que non) mais c'est toujours mieux que voir les GPU prendre la poussière sur les étagères. La firme indique travailler à rapprovisionner les revendeurs aussi vite que possible avec un réassort hebdomadaire, tant pour le modèle de référence B580 Limited Edition que pour les variantes des partenaires, proposées à des tarifs plus élevés.

Un bon départ mais la concurrence approche

Intel continue d'optimiser ses pilotes (une faiblesse de la première génération Alchemist) et la première carte graphique gaming Battlemage a montré sa valeur face aux GeForce RTX 4060 et Radeon RX 7600 qu'elle vient titiller en ayant la bonne idée d'embarquer une quantité suffisante de VRAM.

Certes, la lune de miel pourrait vite s'interrompre avec l'arrivée en janvier 2025 des premières cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 50 (Blackwell) et AMD Radeon RX 8000 (RDNA 4) mais Intel conservera sans doute l'avantage du prix à défaut de pouvoir s'aligner sur les performances.

Ce n'est qu'avec la génération suivante, ARC Celestial en Intel Xe 3, que le groupe compte s'attaquer à un segment haut de gamme colonisé par Nvidia et ses RTX 4090 / RTX 5090 et RTX 4080 / RTX 5080. Mais il faudra sans doute patienter jusqu'en 2026 ou 2027.