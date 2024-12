Comme prévu, Intel présente ses nouvelles cartes graphiques dès ce début décembre en mettant en avant son architecture graphique Intel Xe 2 déjà utilisée avec les processeurs Lunar Lake (Intel Core Ultra 200V).

Après Alchemist qui visait le segment d'entrée de gamme en 2022, voici donc venir Battlemage, la deuxième génération de cartes graphiques dédiées orientées vers le milieu de gamme, c'est à dire pour du jeu en 1440p ou 1080p.

Deux cartes graphiques sont annoncées, utilisant toutes les deux le GPU BGM-G21 gravé en 5 nm (TSMC) : ARC B580 avec 20 coeurs Xe 2 et 12 Go de mémoire GDDR6 (bus mémoire 192-bit et bande passante 456 Go/s) et ARC B570 avec 18 coeurs Xe 2 et 10 Go de GDDR6 (bus mémoire 160-bit et bande passante 380 Go/s).

Jeu en 1440p / 1080p, XeSS2, XMX

Les deux cartes gaming misent sur une consommation d'énergie réduite : 190W pour la B580 et 150W pour la B570, en promettant l'une des meilleures performances par dollar du marché.

Cela permet de les armer d'un unique port d'alimentation 8 broches tandis que l'interface est bien de type PCIe 4.0 en 8 lignes. Exit donc le PCIe 5.0 évoqué dans les rumeurs.

Les cartes disposeront d'un port HDMI 2.1 et de trois ports DisplayPort 2.1 et elles supporteront les encodage AV1, HEVC, AVC, VP9 et XAVC-H. Pour le jeu, la carte B580 promet d'être 24% plus rapide que le modèle ARC A750 de génération précédente et Intel l'annonce comme 10% plus performante qu'une RTX 4060 de Nvidia, sa proposition d'entrée de gamme en Ada Lovelace, plus chère et limitée à 8 Go de VRAM.

Capables de ray tracing en accélération matérielle, la gamme Battlemage peut profiter de la nouvelle technique d'upscaling Intel XeSS2 améliorant le rendu des jeux mais aussi leur framerate, et de l'accélération IA XMX (Xe Matrix eXtension).

La bonne formule pour le succès en gaming pour tous ?

Les cartes graphiques ARC Battlemage seront rapidement disponibles : dès le 13 décembre pour l'ARC B580 au prix de 285 € et le 25 janvier 2025 pour l'ARC B570 au prix de 249 €.

Elles rencontreront rapidement la concurrence de la gamme GeForce RTX 50 de Nvidia (Blackwell) et des Radeon RX 8000 (RDNA 4) d'AMD mais qui se positionneront sur d'autres performances et d'autres niveaux de prix.

Il sera intéressant de voir si Battlemage, avec ses prix raisonnables pour des performances toujours prisées comme le 1440p (un peu moins pour le 1080p dont l'intérêt commence à décliner), parviendra à faire mieux que Alchemist qui, en étant difficilement disponible et sur des niveaux de performances plus faibles, n'a pas pu assurer une emprise durable sur le marché.

Il reste à voir si les pilotes pour les GPU Battlemage suivront et offriront le niveau de performance attendu. Le développement des pilotes d'Alchemist, qui avait demandé plusieurs ajustements, avait été l'un des obstacles freinant les débuts de la carrière d'Intel dans les GPU dédiés.