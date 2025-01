Les technologies informatiques évoluent rapidement et il peut être utile de mettre à jour son ordinateur pour installer un processeur plus récent, ajouter de la mémoire ou remplacer un composant.

Sur un PC de bureau, la tâche n'est pas trop difficile et il est possible de faire évoluer la fiche technique de sa machine en remplaçant certains éléments. Sur PC portable ou dans les Mini-PC pour lesquels l'espace est compté, c'est plus compliqué et, hormis quelques éléments modulables, c'est même plutôt déconseillé.

De fait, passer à une nouvelle génération de processeur implique généralement de devoir racheter un PC portable, faute de pouvoir mettre à jour une configuration existante.

Pour les fabricants, cela implique aussi de redesigner en permanence les cartes mères pour intégrer de nouvelles puces ou simplement faire évoluer le profil matériel d'une machine, même si en réalité peu d'éléments nécessitent de tels changements.

Une modularité pour réparer et upgrader

A l'heure des efforts environnementaux et de la maîtrise de la consommation des ressources, le groupe Intel veut tenter cette façon de faire et propose de créer un design de PC portable beaucoup plus modulable qui facilitera la réparation (notamment sous la pression du droit à réparer de plus en plus mis en avant face à l'obsolescence programmée) comme la mise à niveau des machines.

Intel relève que les déchets électroniques représentent plus de 60 millions de tonnes annuelles, dont moins qu'un quart sont collectés tandis qu'à 12% de ce qui est récupéré est recyclé, le reste étant incinéré. Et 70% de ces déchets électroniques sont des ordinateurs.

Dans une nouvelle approche, Intel propose donc une conception modulaire en trois parties avec une carte mère et deux cartes I/O qui pourraient répondre à tous les besoins de design, du PC portable basique à un système plus puissant et complexe.

Les modules I/O pourraient être réutilisés d'une génération à une autre de machines sans avoir à tout repenser à chaque fois tandis que le remplacement du CPU, GPU, de la mémoire et de quelques autres éléments serait facilité.

Une tendance à lancer dans l'industrie PC

De même, les Mini-PC pourraient être construits selon la même logique d'un ensemble de trois éléments : CPU, GPU et contrôleur, tous reliés en PCIe et potentiellement interchangeables d'une génération à une autre.

Intel estime que cette modularité pourrait être appliquée aussi bien à des machines professionnelles que grand public, avec des possibilités de changement de composants internes pouvant être réalisés à l'aide d'outils standard.

C'est tellement beau qu'on se demande pourquoi cela n'est pas appliqué depuis longtemps. Il faudra toutefois encore convaincre les fabricants de PC du bien-fondé de la démarche et la mettre ensuite en application. On n'y est pas encore.