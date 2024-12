Sous la direction de Pat Gelsinger, le groupe Intel s'est recentré sur l'activité fonderie avec la stratégie 5 noeuds en 4 ans et le design de ses processeurs mais a manqué le virage de l'intelligence artificielle.

La création d'un service de fonderie IFS (Intel Foundry Services) est un développement de longue haleine et qui ne générera des revenus que dans plusieurs années.

Entre-temps, la firme a dû affronter des vents contraires qui fragilisent ses bases financières et sa stratégie globale. Pat Gelsinger vient d'être débarqué, laissant l'entreprise avec deux co-CEO en intérim.

Alors que le cours en Bourse est fragilisé, Intel étudie toutes ses options, dont celles de la cession d'activités non stratégiques ou même une scission entre les activités de design de processeurs et celles de production de puces.

Tout repose sur les épaules du procédé Intel 18A

Autant d'opportunités pour des concurrents qui pourraient ainsi récupérer un savoir-faire à moindre coût. Les dirigeants d'Intel avaient rapidement indiqué que la scission de l'activité fonderie n'était pas à l'ordre du jour, d'autant plus que la division IFS aura une certaine marge de manoeuvre pour agir de façon indépendante.

Toutefois, les choses ne sont pas figées et vont en fait dépendre d'un élément : le succès ou non du procédé de gravure Intel 18A (équivalent 1,8 nm) qui est depuis le début le coeur de la stratégie à venir d'Intel.

Les co-CEO temporaires Michelle Johnston Holthaus et David Zinsner ont confirmé que la question d'une éventuelle scission n'est pas close et que la montée en puissance de la division IFS grâce à ce procédé de gravure fine décidera probablement du maintien ou non du rassemblement des activités de la firme en une seule entité.

Malgré le départ du CEO qui en a initié le mouvement, la stratégie reste pour le moment la même : concevoir des processeurs et produire des puces sur un marché dont les acteurs font généralement soit l'un soit l'autre mais difficilement les deux.

Le procédé Intel 18A sera-t-il prêt dans les temps ?

La branche Intel Foundry reste donc pour le moment un élément à part entière d'Intel, avec une certaine capacité décisionnelle en propre. En cas de scission, Intel pourrait toujours déclencher une introduction en Bourse pour conserver une part de contrôle sur la nouvelle entité créée.

Si ces interrogations ont été posées aux co-CEO, c'est en raison des rumeurs sur des problèmes que renconterait le procédé Intel 18A, notamment en matière de rendements.

Si le procédé de gravure n'est pas stabilisé et fiable, il sera difficile d'attirer de gros clients et générer des revenus suffisants. Intel tente de jouer sur la rapidité de mise à disposition de son procédé, avant que la concurrence ne se lance dans la gravure en 2 nm, et sur ses qualités pour tenter de faire la différence.