Le marché des consoles de jeu portables, longtemps dominé par des solutions AMD, pourrait bien connaître un nouvel élan. Des informations concordantes, issues du CES 2026, indiquent qu'Intel travaille sur une nouvelle série de processeurs spécifiquement conçus pour cet écosystème : les Core G3.

Contrairement aux approches précédentes, l'objectif n'est plus seulement d'intégrer une puce de laptop dans un châssis plus petit, mais de proposer une solution optimisée pour les contraintes de chaleur, d'autonomie et de performance continue propres au jeu en mobilité.

Une architecture pensée pour la constance

Le principal défi des consoles portables réside dans la gestion de l'enveloppe thermique. Les pics de performance, si impressionnants sur le papier, s'effondrent rapidement dans un boîtier compact où la chaleur s'accumule.

C'est sur ce point qu'Intel compte faire la différence. L'architecture Panther Lake, qui servira de base à ces nouvelles puces, serait déclinée en plusieurs configurations adaptées aux limites de consommation et de refroidissement des appareils nomades.

L'approche viserait donc à privilégier une performance stable et soutenue plutôt que des boosts éphémères. Pour le joueur, le gain serait tangible : moins de chutes de framerate une fois la machine chaude, des ventilateurs plus discrets et une autonomie prolongée.

Une expérience de jeu qui reste agréable après 15 minutes, voilà la promesse implicite de cette nouvelle gamme.

La puissance graphique au cœur de la stratégie

Au-delà de l'architecture CPU, c'est bien la partie graphique qui est mise en avant. Intel a communiqué des chiffres ambitieux pour son iGPU intégré, l'ARC B390. Le fondeur évoque des gains de performance pouvant atteindre 77 % par rapport à la génération précédente.

Des comparaisons ont même été faites avec des solutions AMD et des cartes graphiques dédiées, bien que ces affirmations doivent être prises avec prudence en attendant des tests indépendants.

Des sources internes évoquent également des variantes comme l'ARC B380 (12 cœurs Xe3) et l'ARC B360 (10 cœurs Xe3), suggérant une segmentation de la gamme.

Console portable MSI Claw

La performance réelle dépendra de l'efficacité de ces puces à basse consommation. Si l'iGPU se montre performant sous une charge thermique continue, Intel pourrait enfin rivaliser sérieusement avec les solutions Ryzen Z d'AMD.

Selon des informations de Videocardz, l'offre d'Intel serait architecturée autour des processeurs Core G3 et Core G3 Extreme, tous deux de 14 coeurs : 2 P-Cores, 8 E-Cores et 4 LP-Cores. La différence viendrait du GPU ARC B380 (12 coeurs Xe3) pour la version Extreme et ARC B360 de 10 coeurs Xe3 pour le Core G3.

Le Core G3 Extreme atteindrait 4,7 GHz contre 4,6 GHz pour le Core G3, tandis que les cadences GPU sont légèrement différentes : 2,3 GHz (G3 Extreme) ou 2,2 GHz (G3).

Quels sont les prochains défis pour Intel ?

Le souvenir des premiers modèles de la console Claw, qui n'ont pas su convaincre, pèse encore sur les épaules d'Intel. Le succès de cette nouvelle offensive dépendra de plusieurs facteurs clés. Il faudra d'abord que de nombreux partenaires matériels, comme MSI, Acer ou GPD, adoptent massivement ces nouvelles puces Intel Core G3.

Ensuite, le positionnement tarifaire sera déterminant pour séduire les consommateurs. Enfin, et c'est le plus important, la performance devra être au rendez-vous sur la durée.