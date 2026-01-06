Le marché des consoles de jeu portables, longtemps un fief quasi exclusif d'AMD grâce à ses puces équipant des machines comme le Steam Deck ou l'Asus ROG Ally, est sur le point de connaître un sérieux bouleversement.

Après une première tentative mitigée avec le MSI Claw, Intel revient avec une stratégie bien plus agressive, articulée autour de sa nouvelle architecture surpuissante.

Une puissance graphique qui redéfinit les standards

L'annonce faite lors du CES 2026 a mis en lumière des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. L'iGPU ARC B390, cœur graphique de la nouvelle architecture Panther Lake, affiche des gains de performance spectaculaires, jusqu'à 77% supérieurs à ceux de la génération précédente Lunar Lake. Cette progression est le fruit d'un travail d'ingénierie colossal.

Plus impressionnant encore, Intel ne se compare plus seulement à ses propres puces. L'ARC B390 se positionne en moyenne 73% au-dessus de la solution concurrente d'AMD, la RDNA 3.5 du Ryzen AI 9 HX 370.

Le fondeur de Santa Clara va même jusqu'à affirmer que sa solution intégrée surpasse de 10% une carte graphique mobile dédiée comme la RTX 4050.

Core G3 : une gamme de processeurs taillée pour le jeu nomade

La véritable annonce n'est pas seulement cette nouvelle puce graphique, mais la création d'une famille de processeurs spécifiquement conçus pour les consoles portables.

Baptisée pour l'instant « Intel Core G3 », cette gamme profitera du processus de gravure propriétaire Intel 18A, permettant de créer des puces sur mesure.

Cette spécialisation est une petite bombe. Plutôt que d'adapter des puces de PC portables, Intel va pouvoir optimiser ses processeurs pour allouer plus de ressources à la partie graphique, là où les besoins sont les plus critiques pour les joueurs.

Cet écosystème matériel est renforcé par des partenariats stratégiques avec des constructeurs majeurs comme MSI et Acer.

La fin de la domination d'AMD ?

Le chemin ne sera pas simple pour Intel. Le souvenir de l'échec du premier MSI Claw est encore présent, et AMD a su consolider sa position avec des puces comme le Ryzen Z2 Extreme. Le leadership de la Team Red dans le domaine nomade n'est pas un simple feu de paille.

Cependant, avec une telle avancée technologique et une approche dédiée, Intel dispose pour la première fois d'armes crédibles pour livrer une bataille frontale.

Cette concurrence renouvelée est, au final, une excellente nouvelle pour les consommateurs. La guerre entre les deux géants ne fait que commencer et promet de pousser les performances vers de nouveaux sommets.