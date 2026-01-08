Présenté au CES 2026, le Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist est un ordinateur portable dont l'écran motorisé peut pivoter et tourner de manière autonome pour suivre l'utilisateur.

Aboutissement de plusieurs années de prototypes, cet appareil combine une ingénierie audacieuse avec des composants haut de gamme et des fonctionnalités d'IA, visant le marché des PME pour un tarif de départ de 1 649 dollars.

De l'expérimentation à la commercialisation : un concept qui a mûri

L'idée d'un appareil capable de suivre activement son utilisateur n'est pas nouvelle chez Lenovo. L'aventure a commencé il y a plusieurs années avec un support pour ordinateur portable, puis a évolué vers un premier prototype d'ordinateur intégrant ce mécanisme.

Le ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist présenté au CES 2026 est l'aboutissement de ce long processus de développement. C'est la transformation d'une curiosité technologique en un produit fini, prêt à être commercialisé.

Au fil des itérations, Lenovo a considérablement amélioré le concept initial. Les ingénieurs ont travaillé sur la fluidité et la rapidité du mouvement, tout en réduisant le bruit généré par l'électromoteur.

Meet the Lenovo Auto Twist AI PC, a proof of concept device designed to move with you. #LenovoInnovationWorld



Learn more: https://t.co/FelFgr9FzR pic.twitter.com/iqyVEgbaYa — Lenovo (@Lenovo) September 6, 2024

La charnière motorisée à double rotation est désormais plus robuste et plus silencieuse, permettant à l'écran de basculer en douceur entre les modes ordinateur, tablette ou présentation, sans intervention manuelle.

Une fiche technique premium au service de la mobilité

Au-delà de son mécanisme unique, le ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist se positionne comme un ordinateur portable haut de gamme. Il est équipé d'un superbe écran tactile OLED de 14 pouces affichant une résolution de 2.8K, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 500 nits.

Au cœur de la machine, on retrouve les nouveaux processeurs Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake), épaulés par jusqu'à 32 Go de RAM et 2 To de stockage SSD.

L'appareil intègre également une webcam de 10 mégapixels qui, couplée à l'IA, assure le suivi du visage durant les appels vidéo. Si vous vous déplacez, l'écran pivote pour vous garder au centre du cadre.

Lenovo a ajouté quelques fonctionnalités originales, comme la possibilité de faire « danser » l'écran en musique ou un système d'ouverture et de fermeture automatique du capot.

Une simple tape sur le châssis suffit à l'ouvrir, et il se referme de lui-même à l'extinction, un détail qui renforce son caractère futuriste.

Un pari audacieux sur l'IA et l'ergonomie

Lenovo ne présente pas seulement un gadget, mais une solution d'IA verticale pensée pour les petites et moyennes entreprises. Le portable est compatible avec les fonctionnalités Copilot+ de Microsoft et embarque également un assistant Lenovo doté d'un visage animé, capable de répondre aux questions et d'interagir avec l'utilisateur. Cette approche vise à rendre la technologie plus accessible et intuitive.

Cependant, ce pari audacieux n'est pas sans risque. Avec un poids de 1,4 kg et un prix de départ de 1 649 dollars, le ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist fait face à une concurrence féroce de la part de modèles convertibles plus simples et plus légers.

La complexité mécanique et le nom à rallonge pourraient freiner certains acheteurs. Lenovo semble convaincu que la nouveauté et les bénéfices en matière d'ergonomie et de présentation justifient le surcoût. Reste à voir si le marché, qui privilégie souvent la simplicité, sera prêt à adopter cette nouvelle gestuelle dès sa sortie prévue en juin.