Le groupe Intel doit basculer vers la gravure en 7 nm avec la famille de processeurs Meteor Lake mais la transition pourrait ne pas être aussi directe que prévu. Entre Raptor Lake actuellement en cours de déploiement et Meteor Lake s'intercalerait une série Raptor Lake Refresh.

Cette gamme de processeurs a fait l'objet de plusieurs rumeurs mais reste assez floue. Elle conservera la gravue en 10 nm (procédé Intel 7) et devrait connaître un certain nombre d'optimisations par rapport à Raptor Lake, avec des cadences renforcées tout en conservant la même compatibilité avec les cartes mères du moment.

Du Refresh en 10 nm avant le passage au 7 nm

Raptor Lake Refresh est pressenti pour le second semestre 2023 et le leaker @wxnod affirme que le lancement s'effectuera durant le mois d'août, soit un an enivron après le lancement des processeurs Raptor Lake pour PC de bureau représentant la famille Intel Core de 13ème génération.

Selon des roadmaps en fuite, Raptor Lake Refresh reprendrait les mêmes segments que Raptor Lake avec des processeurs allant de 35W à 125W, de la puce économique pour PC basique au processeur gaming de série K en passant par les stations de travail.

Une transition vers le 7 nm en douceur

Sa présence dans les projets d'Intel alimente une autre rumeur selon laquelle les processeurs Meteor Lake gravés en 7 nm ne seront proposés qu'en version mobile. Ce n'est qu'avec la génération suivante Arrow Lake que des processeurs gravés en 7 nm pour PC de bureau seraient proposés sur le marché.

Raptor Lake Refresh donnerait ainsi un peu d'oxygène pour assurer la migration entre les procédés Intel 7 et Intel 3. Rappelons que la firme de Santa Clara prévoit de basculer rapidement ensuite vers de la gravure en 2 nm puis 1,8 nm (procédés Intel 20A et Intel 18A) sur 2024 et 2025.