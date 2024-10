Dans un contexte assez perturbé qui l'oblige à revoir ses priorités, le groupe Intel déploie ses nouveaux processeurs x86 avec désormais la nécessité de les adapter à l'ère des AI PC en ajoutant des capacités de traitement d'intelligence artificielle.

Cela a commencé avec les processeurs Core Ultra 200V Lunar Lake en septembre pour les PC portables avec IA embarquée. Cela se poursuit avec les processeurs Intel Core Ultra 200S utilisant la plate-forme Arrow Lake-S destinée cette fois aux PC de bureau.

Cette série aurait dû profiter de la gravure Intel 20A (équivalent 2 nm) mais elle fait finalement appel à la gravure en 3 nm de TSMC, Intel préférant concentrer ses efforts sur le procédé Intel 18A qui sera au coeur de sa stratégie fonderie pour des entreprises extérieures.

Place au NPU pour l'AI PC

La gamme va du Core Ultra 9 245 KF de 14 coeurs au chef de file Core Ultra 9 285K doté de 24 coeurs (8 P-Cores et 16 E-Cores) et la grande nouveauté consiste donc en la présence d'un NPU (Neural Processing Unit) permet de disposer d'une IA générative embarquée pour des fonctions d'édition et de créativité.

La plate-forme peut apporter à elle seule jusqu'à 36 TOPS de puissance de traitement (13 via le NPU, 15 via le CPU et 8 par le iGPU), à quoi on pourra ajouter la puissance de calcul d'un GPU dédié.

Intel promet jusqu'à 50% de performances en plus dans les applications IA par rapport à la concurrence. Les processeurs Intel Arrow-S profitent du nouveau chipset Intel 800 Series et disposent de capacités d'overclocking avancées.

Ils supportent la connectivité PCIe 5.0, le Thunderbolt 4.0, le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3 avec de nombreuses fonctions d'optimisation automatique pour maintenir des débits consistants.

Progression de performance modérée, consommation d'énergie en baisse

Attention, cette plate-forme abandonne la compatibilité avec la mémoire DDR4 pour ne proposer que le support de la DDR5 et du nouveau format optimisé DDR5 CUDIMM avec puce dédiée CDK (Client Clock Driver).

Si les processeurs Intel Core Ultra 200S ne bousculent pas les performances avec des gains modestes par rapport à la génération précédente, les nouvelles configurations en chiplets et la gravure fine permettent une solide réduction de la consommation d'énergie. Les processeurs sont ainsi taillés pour consommer jusqu'à 165W en moins lors de sessions de jeu (par rapport à un Intel Core i9 14900K).

Intel répond ainsi à l'argument de la performance par watt mis en avant depuis plusieurs années par AMD pour ses processeurs Ryzen cherchant à optimiser au mieux l'efficacité énergétique plutôt que d'aller chercher des performances brutes très énergivores.

Les processeurs Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake-S) seront disponibles à partir du 24 octobre 2024 dans les machines de nombreux fabricants de PC partenaires.