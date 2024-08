Le groupe Intel a l'habitude de faire des annonces importantes durant son événement Intel Innovation à la fin du mois de septembre et c'est souvent là que la firme dévoile ses nouvelles générations de processeurs.

L'événement Intel Innovation 2024 est particulièrement attendu car il doit donner le coup d'envoi des processeurs Arrow Lake (Intel Core de 15ème génération) basculant sur une technique de gravure plus fine par rapport aux générations précédentes Raptor Lake et Raptor Lake Refresh.

Un contexte compliqué

L'annonce sera d'autant plus importante que les processeurs Intel Core de 13ème et 14ème génération ont connu d'embarrassants problèmes de surtension causant une instabilité des processeurs, tout juste corrigés par une modification de leur firmware.

Toutefois, Intel se trouve dans une position difficile après l'annonce de résultats financiers du deuxième trimestre décevants et des perspectives fragiles pour la suite. La firme a annoncé un plan de licenciement massif de 15 000 personnes et se doit faire face à une plainte de certains actionnaires après la très forte chute de son cours en Bourse.

Dans ce contexte hostile, l'entreprise a pris la décision de reporter son événement stratégique Intel Innovation de septembre à 2025. Au site PC Mag, elle confirme que cette décision est liée à la situation financière difficile du second semestre 2024 et aux efforts de l'entreprise pour réduire ses coûts et se relancer.

Lunar Lake toujours attendu à l'IFA

Ce décalage de l'événement pose évidemment la question de la présentation du processeur Intel Core Ultra 200 Arrow Lake qui devait être le clou du spectacle avant son lancement sur la fin de l'année.

Intel n'écarte pas la possibilité de proposer un plus petit événement séparé spécialement pour le lancement des processeurs Arrow Lake. En attendant, la firme se concentrera sur la présentation du processeur Intel Ultra Core 200V Lunar Lake pour PC portables prévue pour le salon IFA de Berlin début septembre.