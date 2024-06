Intel a officialisé ses processeurs Lunar Lake début juin avec un gros focus sur leurs capacités IA dans le cadre d'un effort pour généraliser les AI PC, ces ordinateurs dotés de fonctionnalités d'IA générative venant épauler les actions des utilisateurs.

Avant cela, la firme avait dévoilé en janvier les processeurs Arrow Lake pour PC de bureau qui constitueront la famille Intel Core de 15ème génération. Ces deux plateformes exploiteront pour leurs chiplets une gravure en 3 nm fournie par TSMC et constituent les nouvelles générations de processeurs qui se confronteront à l'arrivée des processeurs ARM pour PC portables lancés par Qualcomm et aux futurs processeurs Ryzen 9000 (Granite Ridge, pour PC de bureau) et Ryzen AI 300 (Strix Point, pour PC portables) avec la nouvelle architecture CPU Zen 5 en préparation chez AMD.

Un mois de septembre chargé

Intel est restée floue sur leur date de lancement, se contentant de prédire leur arrivée durant le second semestre. On en sait peut-être un peu plus avec des informations de Benchlife détaillant le calendrier potentiel.

Alors que les nouveaux processeurs d'AMD seront lancés durant le mois de juillet 2024, il faudra attendre la fenêtre du 17 au 24 septembre 2024 pour voir arriver le processeur Core Ultra 200V côté Lunar Lake, avec une disponibilité officielle le 25 septembre.

L'arrivée de Lunar Lake coïnciderait avec l'événement dédié Intel Innovation qui se tiendra à San José les 24 et 25 septembre et fera sans doute comme d'habitude la part belle à de nouvelles annonces autour des processeurs.

Arrow Lake d'abord en version K

Arrow Lake serait également officiellement lancé le 25 septembre et serait commercialisé ensuite durant le mois d'octobre 2024 avec un processeur Core Ultra 200K associé à un nouveau chipset Intel Z890 lancé pour l'occasion et montrant les muscles de la nouvelle plate-forme.

Pour les versions standard, il faudrait attendre janvier 2025 et le salon CES de Las Vegas, avec la prise en charge des chipsets B860 et H810. Pour rappel, Lunar Lake et Strix Point pourront prendre en charge Copilot+ pour Windows mais seulement après une mise à jour qui arrivera plus tard dans l'année.