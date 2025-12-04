Après des mois de rumeurs et de reports, Intel a officiellement programmé le lancement de sa nouvelle génération de processeurs Panther Lake. L'événement se tiendra le 5 janvier 2026, en ouverture du salon CES de Las Vegas.

Cette annonce met fin à l'attente et confirme un retard sur le calendrier initial, mais elle s'accompagne de premiers tests encourageants qui dessinent déjà le futur du marché des ordinateurs portables.

Quelle est la date de lancement et pourquoi est-elle si importante ?

Le rendez-vous est pris. Intel a convié la presse pour un événement le 5 janvier 2026, à 15h heure du Pacifique. Il s'agira d'un "hard launch", ce qui signifie que des ordinateurs portables équipés de ces puces devraient être disponibles à la vente quasi immédiatement, du moins pour certains modèles. L'entreprise jouerait avec sa réputation déjà écornée si ce n'était qu'une annonce sur papier.

[GB6 GPU] Unknown CPU

CPU: Intel Core Ultra 7 366H (16C 16T)

Min/Max/Avg: 3149/4485/3834 MHz

CPUID: C06C2 (GenuineIntel)

GPU: Intelhttps://t.co/7XcnXrfyvp — Benchleaks (@BenchLeaks) December 3, 2025

Cette date, bien que confirmée, acte un décalage significatif. Initialement prévus pour 2025, ces processeurs basés sur le procédé de gravure 18A (1.8 nm) étaient très attendus. Ce processus est stratégique pour Intel, car il doit permettre à l'entreprise de redevenir compétitive face à des géants comme TSMC dans la fabrication de puces avancées. Un succès est donc impératif.

Que révèle le premier benchmark du Core Ultra 7 366H ?

En parallèle de l'annonce officielle, un premier benchmark a fuité sur Geekbench, concernant le modèle Core Ultra 7 366H. Il s'agit d'une puce à 16 cœurs (4 P-Cores performance, 8 E-Cores efficients et 4 LP-E Cores basse consommation) équipée d'un iGPU Xe3 avec seulement 4 cœurs graphiques. Une configuration qui vise le segment grand public.

Les résultats sont pourtant surprenants. L'iGPU obtient un score de 22 813 points sous Vulkan, soit 26% de plus que son rival direct, l'AMD Radeon 840M. Il surpasse même légèrement une carte graphique dédiée vieillissante, la GTX 1050 Ti. C'est un signe fort de la montée en puissance des solutions graphiques intégrées des nouveaux processeurs du fondeur.

Comment se positionne Panther Lake face à la concurrence ?

Cette performance place le Core Ultra 7 366H en bonne position sur le segment grand public. Cependant, la route est encore longue. Il reste loin derrière les solutions plus puissantes comme l'AMD Radeon 860M (8 cœurs), qui est environ 40% plus rapide. AMD semble donc conserver son avance sur le haut de gamme des APU pour le moment.

L'enjeu pour Panther Lake sera de proposer une gamme complète et cohérente. Si les modèles plus haut de gamme, avec 10 ou 12 cœurs Xe3, tiennent leurs promesses de performances équivalentes à une RTX 3050, Intel pourrait sérieusement menacer la domination d'AMD sur le gaming portable sans carte graphique dédiée. Une dynamique à surveiller de près lors du CES 2026. Il faut noter que cette génération sera exclusive aux ordinateurs portables.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand les processeurs Intel Panther Lake seront-ils disponibles ?

Le lancement officiel est prévu le 5 janvier 2026, lors du CES de Las Vegas. Une disponibilité quasi immédiate de certains modèles d'ordinateurs portables est attendue dans la foulée.

Panther Lake sera-t-il disponible pour les PC de bureau ?

Non, la génération Core Ultra 300 "Panther Lake" est exclusivement destinée aux ordinateurs portables. La plateforme pour PC de bureau (LGA 1851) recevra un rafraîchissement de la gamme Core Ultra 200.

Quelle est la principale innovation de Panther Lake ?

La principale innovation est l'utilisation du nouveau processus de gravure Intel 18A (1.8 nm). C'est une étape technologique cruciale pour qu'Intel puisse concurrencer à nouveau TSMC sur le terrain de la finesse de gravure et de l'efficacité énergétique.