Intel officialise la présentation de ses processeurs Core Ultra 3 Panther Lake pour le 5 janvier 2026 au CES de Las Vegas. Cette nouvelle génération, gravée en Intel 18A, promet des avancées majeures en IA avec un NPU de 5e génération et des performances graphiques accrues grâce à l'architecture Xe3 Celestial, tout en inaugurant une nouvelle nomenclature Core Ultra X pour le haut de gamme.

Le rendez-vous est officiellement fixé au 5 janvier 2026. C'est à cette date, lors du grand salon de Las Vegas, que Jim Johnson, vice-président senior du Client Computing Group, présentera la nouvelle famille de processeurs Intel Core Ultra de 3ᵉ génération.

Cette annonce, bien qu'attendue, met fin aux spéculations et lance le compte à rebours pour ce qui s'annonce comme un lancement pivot pour l'entreprise.

Panther Lake : bien plus qu'une simple mise à jour

Il ne s'agit pas d'une simple évolution. Les puces Panther Lake seront les premières à bénéficier du processus de fabrication Intel 18A, une étape technologique cruciale pour le géant de Santa Clara.

Après des années de défis sur ses nœuds de gravure, la réussite du procédé 18A est un enjeu stratégique majeur, dont les rendements seraient en amélioration constante.

La nouvelle gamme introduira également une architecture repensée pour les cœurs P-Core (Cougar Cove) et E-Core (Darkmont), promettant des gains d'efficacité et de performance.

L'IA et le jeu vidéo au cœur de la stratégie

L'intelligence artificielle est clairement au centre des préoccupations d'Intel. Panther Lake intégrera un NPU (Neural Processing Unit) de cinquième génération, destiné à accélérer les tâches d'IA directement sur le PC, une approche essentielle pour les futurs "AI PC".

Côté graphique, l'architecture Xe3 Celestial fera ses débuts, avec des configurations allant jusqu'à 12 cœurs GPU sur les modèles les plus performants. Cela laisse présager un bond significatif pour le jeu sur PC portable sans carte graphique dédiée.

Une nouvelle nomenclature pour plus de clarté ?

Pour accompagner ces changements, Intel ajuste sa nomenclature. Une nouvelle marque Core Ultra X fera son apparition pour désigner les puces haut de gamme, comme les Core Ultra X9 388H et X7 368H.

Cette segmentation vise à mieux différencier les processeurs offrant les meilleures performances graphiques et CPU du reste de la gamme. Des dizaines de références sont déjà prévues, couvrant un large spectre d'appareils, des ultraportables aux machines de jeu.

Le lancement officiel du 5 janvier ne sera que le point de départ. Il faudra ensuite observer la rapidité avec laquelle les partenaires, comme Samsung ou Asus, intégreront ces nouvelles puces dans leurs ordinateurs portables et autres appareils.

Le début de l'année 2026 s'annonce donc comme le véritable juge de paix pour valider si les promesses de Panther Lake se concrétisent sur le marché.