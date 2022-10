La nouvelle architecture Zen 4 d'AMD est au coeur des processeurs Ryzen 7000 annoncés fin août 2022 et lancés fin septembre. Elle permet une solide progression des performances par rapport à la génération précédente et apporte une compatibilité avec la mémoire vive DDR5 et l'interface PCIe Gen 5, qui étaient jusqu'à présent l'apanage de Alder Lake constituant la famille des processeurs Intel Core de 12ème génération.

Au-delà des performances, et sachant que Raptor Lake / Intel Core de 13ème génération arriverait à peu près en même temps, AMD s'est attachée à vanter les mérites de l'efficience énergétique et la performance par Watt de sa plateforme matérielle.

Avec sa gravure plus fine (5 nm chez le fondeur taiwanais TSMC) et son IPC (instructions per cycle) amélioré de 13%, ainsi qu'une organisation des coeurs en chiplets, l'architecture Zen 4 aura du répondant.

Les processeurs Ryzen 7000 sont par ailleurs équipés d'un GPU intégré RDNA 2 qui assurera un minimum de performances graphiques, même en l'absence de carte vidéo dédiée.

Efficient mais bon aussi en gaming

Quatre processeurs ont été annoncés dans la gamme, avec en chef de file le Ryzen 9 7950X de 16 coeurs et en ouverture le Ryzen 5 7600X de 6 coeurs. On notera que, contrairement à Intel passé à une architecture hybride depuis Alder Lake, avec des coeurs puissants et économiques, AMD reste sur le choix de proposer des coeurs Zen 4 homogènes pour ses processeurs.

Si les processeurs ne peuvent rivaliser en puissance brute avec les derniers processeurs Raptor Lake, AMD avait affirmé lors de l'annonce que son plus petit processeur Ryzen 5 7600X était aussi bon pour le gaming que l'Intel Core i9-12900K, chef de file des Alder Lake de 2021.

Selon la compilation des résultats réunie par Gametop, AMD s'est un peu emballée en choisissant soigneusement ses benchmarks pour faire gagner des fps à son processeur.

Une analyse plus poussée en fonction des résolutions et des matériels (carte mère, carte graphique) utilisés maintient un avantage en faveur de l'Intel Core i9-12900K, même si tout dépend des jeux et des affinités des testeurs, ce qui peut amener dans certains cas à faire passer le Ryzen devant la puce d'Intel.

Pas si mal, sachant que le Ryzen 5 7600X de 6 coeurs Zen 4 offre un TDP de 105W, contre 125W et 16 coeurs (8 + 8) pour le processeur d'Intel, avec des montées en fréquences similaires en boost (5,2 GHz à 5,3 GHz).

En fait, le Ryzen 5 7600X tient la comparaison de façon plus cohérente en gaming avec le processeur Intel Core i5-12600K, les deux processeurs montrant des performances similaires dans plusieurs benchmarks, à configuration égale.

Des choix drastiques

Mais le gaming ne fait pas tout et l'arrivée de Zen 4 offre surtout la possibilité pour AMD de se mettre à niveau sur les dernières technologies et de basculer sur un nouveau socket AM5 et de nouvelles cartes mères tout en offrant une optimisation poussée afin de réduire sa consommation d'énergie.

Cette évolution n'est pas sans risque, car la firme ne propose pas de transition douce en ne permettant pas de rétrocompatibilité DDR4 et PCIe Gen 4, au contraire d'Intel avec Alder Lake et Raptor Lake.

Pour profiter des nouveaux processeurs Ryzen 7000, il faudra donc s'appuyer sur un nouveau matériel et non pas simplement adapter le processeur à l'existant. Le pari est risqué alors que la DDR5 et les équipements PCIe Gen 5 commencent tout juste leur vie commerciale et sont encore rares et onéreux, même si la tendance est à la baisse rapide des prix dans le secteur de la mémoire.