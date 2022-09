Intel Core de 13ème génération : les processeurs Raptor Lake pour PC débarquent

Le groupe AMD a été le premier à dégainer l'annonce fin août de ses processeurs Ryzen 7000 profitant de coeurs Zen 4 gravés en 5 nm, avec une commercialisation ce 27 septembre.

Dans le même temps, Intel annonce l'arrivée des processeurs Intel Core de 13ème génération reposant sur la plateforme Raptor Lake avec une gravure restant en 10 nm Enhanced SuperFin, le passage au 7 nm (procédé Intel 4) n'étant prévu que l'an prochain avec Meteor Lake.

Raptor Lake emprunte beaucoup à Alder Lake en poussant plus loin le principe de l'architecture hybride composée de coeurs puissants (P-Cores) et de coeurs économiques (E-Cores).

L'architecture hybride jusqu'à 24 coeurs

Là où les Core de 12ème génération sont allés jusqu'à 16 coeurs (8 + 8), le processeur Intel Core i9-13900K, chef de file de la nouvelle gamme et futur bonheur du gamer exigeant, grimpe à 24 coeurs (8 + 16 et un total de 32 threads) et s'offre des fréquences jusqu'à 5,8 GHz en Turbo Boost (avec TVB ou Thermal Velocity Boost).

Intel met en avant une performance améliorée de 15% en single thread, ce qui pourra être mis à profit pour une meilleure expérience gaming, et jusqu'à 41% d'amélioration en multi-thread permettant plus de réactivité sur les charges de travail intenses.

Les processeurs Intel Core de 13ème génération profiteront également du support de l'interface PCie Gen 5 (jusqu'à 16 lignes) et de la mémoire vive DDR5 (DDR5-5600 et DDR5-5200) tout en conservant une compatibilité DDR4.

Des tarifs allant jusqu'à 589 dollars

Ils bénéficient également d'un cache L3 étendu et d'un cache L2 doublé par rapport à la génération précédente. Si Raptor Lake restera compatible avec les chipsets Intel 600, la firme en profite pour annoncer les chipsets Intel 700 Series avec l'ajout de 8 lignes PCIe Gen 4 (soit un total de 28 lignes avec PCIe Gen 3), le support de l'USB 3.2 Gen 2x2 (débit de 20 Gbps) et le support du bus DMI Gen 4 (Direct Media Interface) pour améliorer les échanges entre chipset et CPU.

La gamme de processeurs Intel Core de 13ème génération pour PC de bureau se compose de trois modèles en variations K (avec iGPU) et KF (sans iGPU) : Intel Core i9-13900K et KF (24 coeurs, 32 threads), Intel Core i7-13700K et KF (16 coeurs, 24 threads) et Intel Core i6-13600K et KF (14 coeurs, 20 threads) dont les prix démarrent à 294 dollars et s'étirent jusqu'à 589 dollars.

La commercialisation des processeurs Raptor Lake, en variante K pour commencer, débutera le 20 octobre 2022, en même temps que les premières cartes mères Intel Z790.