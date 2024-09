Le groupe Intel travaille sur une révision de l'architecture x86 qui ne conserverait que le support du 64-bit pour un fonctionnement optimisé et plus réactif. L'architecture x86s n'est pas encore prête pour la commercialisation mais les travaux de son amélioration se poursuivent avec la diffusion d'une spécification 1.2.

L'architecture x86 est le fruit de dizaines d'années d'évolution au cours desquelles se sont empilées des fonctions dont certaines n'existent encore que pour assurer des rétrocompatibiltés.

Un x86 purement 64-bit débarrassé du 16-bit et du 32-bit

Elles peuvent cependant ralentir certains processus au démarrage des ordinateurs et constituer des points de faiblesse ou des limitations. La nouvelle architecture x86s s'oriente vers un fonctionnement purement en 64-bit en éliminant les anciens modes.

La spécification 1.2 élimine ainsi tout ce qui a trait aux compatibilités natives 16-bit et 32-bit afin de réduire les process au démarrage (souvent inutiles avec beaucoup de machines désormais directement en 64-bit côté matériel comme logiciel) et d'homogénéiser la plate-forme.

Si cela augure de promesses de meilleure réactivité et de fonctions mieux intégrées sans devoir faire des compromis pour maintenir des interopérabilités et des compatibilités anciennes, cette initiative constitue aussi une rupture franche avec la tradition d'une architecture x86 conservant une longue lignée de compatibilités.

Un développement encore expérimental

L'architecture x86s pourrait donc se doter tout de même d'un mode de compatibilité 32-bit pour conserver un dernier lien avec les machines plus anciennes et les quelques applications 32-bit qui n'auraient pas eu droit à leur tansition vers le 64-bit.

Intel ne communique pas encore sur l'utilisation éventuelle de l'architecture x86s dans de futurs processeurs. On ne sait pas non plus si AMD, l'autre grand utilisateur de l'architecture x86 dans ses processeurs Ryzen, y viendra aussi.